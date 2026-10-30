अब समंदर में गूंजी राफेल की दहाड़: पहली ही कोशिश में INS विक्रांत पर सवार; नौसेना के लिए क्यों खास? VIDEO
फिलहाल राफेल मरीन जेट का इस्तेमाल केवल फ्रांसीसी नौसेना करती है, और इन्हें विशेष रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इनके शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमता और बढ़ेगी।
भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी युद्धक क्षमता को एक नया आयाम देते हुए एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। फ्रांस निर्मित अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल मरीन (Rafale Marine) ने गुरुवार (29 अक्तूबर) को भारत के स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत (INS Vikrant) पर अपनी पहली ही कोशिश में सफल लैंडिंग की है। नौसेना के बेड़े में राफेल के शामिल होने के तौर पर इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
सूत्रों ने बताया कि यह लैंडिंग, भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस में इस विमान को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय नौसेना गोवा में राफेल मरीन के फ्लाइट ट्रायल कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि INS विक्रांत से इसके संचालन के लिए किन बदलावों की जरूरत है। इन ट्रायल का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या यह विमान एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पूरी तरह से काम कर सकता है, और इसे तैनात करने की तैयारी करना है।
भारत-फ्रांस राफेल समझौता
बता दें कि भारत ने 28 अप्रैल 2025 को फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया था। इसके तहत नौसेना के लिए 26 राफेल विमान खरीदे जाने थे। इस पैकेज में 22 सिंगल-सीट फाइटर और चार ट्विन-सीट ट्रेनर विमान शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें हथियार, सिम्युलेटर, प्रशिक्षण, जरूरी उपकरण और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी शामिल हैं। इन विमानों की डिलीवरी 2030 तक पूरी होनी है, और इसके लिए भारतीय नौसेना के कर्मियों को फ्रांस और भारत में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इस समझौते में तकनीक के हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) का प्रावधान भी है, ताकि स्वदेशी हथियारों को इन विमानों में एकीकृत किया जा सके। 63,000 करोड़ रुपये के इस समझौते में भारत में राफेल के 'फ्यूज़लेज' (विमान के मुख्य ढांचे) के उत्पादन की सुविधा स्थापित करना, और इंजनों, सेंसरों व हथियारों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल की सुविधाएं तैयार करना भी शामिल है।
हिंद महासागर में क्यों अहम है राफेल मरीन?
वर्तमान में केवल फ्रांसीसी नौसेना द्वारा संचालित, राफेल मरीन को विशेष रूप से विमानवाहक पोतों से घातक संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। आईएनएस विक्रांत पर इसकी तैनाती से भारतीय नौसेना की हवाई सुरक्षा (Air Defence) और समुद्र के साथ-साथ जमीन पर सटीक हमले (Strikes) करने की क्षमता में कई गुना इजाफा होगा, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का सामरिक दबदबा और अधिक मजबूत होगा।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।