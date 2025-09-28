Radhakrishnan became Vice President and Ramlila Committee faced problems they pasted tape over Dhankhar name राधाकृष्णन बने उपराष्ट्रपति तो रामलीला कमेटी को हुई समस्या, धनखड़ के नाम पर चिपका दिया टेप, India News in Hindi - Hindustan
रामलीला समिति से जुड़े एक सदस्य ने बताया कि तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। मंच सज्जा, सुरक्षा और पारंपरिक धार्मिक झांकियों की तैयारी पूरी रफ्तार में है। आमंत्रण पत्र की समस्या तकनीकी रही।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 06:27 AM
jagdeep dhankhar: देश की राजधानी दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी श्री धार्मिक लीला समिति ने लालकिला मैदान में रामलीला के आयोजन की तैयारियां महीनों पहले शुरू कर दी थीं। आयोजन समिति ने दो महीने पहले ही वीवीआईपी मेहमानों के नामों के साथ आमंत्रण पत्र छपवा लिए थे। उस समय जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति थे। लेकिन अब धनखड़ के पद छोड़ने और सी.पी. राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं।

इस सियासी घटनाक्रम ने रामलीला आयोजन समिति को असहज कर दिया। चूंकि आमंत्रण पत्र पहले ही तैयार हो चुके थे। उसपर उस समय उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ का नाम छप चुका था। अंतिम समय में कार्ड को बदलने उन्हें गंतव्य तक पहुंचाना संभव नहीं लग रहा था। अंतिम उपाय के तौर पर समिति ने धनखड़ के नाम पर टेप चिपका दिया।

सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी समेत अन्य वीवीआईपी अतिथियों के नाम भी सूची में शामिल हैं। हालांकि विजयदशमी पर उपस्थिति की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।

रामलीला समिति से जुड़े एक सदस्य ने बताया कि तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। मंच सज्जा, सुरक्षा और पारंपरिक धार्मिक झांकियों की तैयारी पूरी रफ्तार में है। आमंत्रण पत्र की समस्या तकनीकी रही, लेकिन कार्यक्रम की भव्यता पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

