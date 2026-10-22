पीएम आवास के पास मस्जिद का बिजली-पानी काटा, भड़क गईं महबूबा; मुस्लिम देशों का जिक्र
मस्जिद प्रबंधन को 19 अक्टूबर के आसपास परिसर खाली करने का नोटिस दिया गया था और इसके लिए छह दिन का समय दिया गया। नोटिस में कहा गया था कि यह जमीन केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय की है।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित सौ साल से अधिक पुरानी एक मस्जिद को खाली कराने का नोटिस दिए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। मुफ्ती ने सरकार पर देश के मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं की ''पूरी तरह अनदेखी करने'' का आरोप लगाया।
'रेस कोर्स मस्जिद' को खाली करने का नोटिस
अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब स्थित 'रेस कोर्स मस्जिद' को खाली करने का नोटिस दिया है। साथ ही इसकी पानी और बिजली की आपूर्ति भी काट दी गई है।
महबूबा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मुस्लिम देशों में मस्जिदों का दौरा करना, उनकी भव्यता की तारीफ करना और इस्लाम से जुड़ी भावनाओं तथा विरासत के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना। लेकिन दूसरी ओर अपने ही देश में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित 120 साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद को खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है, जिससे उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। विदेशों में मस्जिदों की तारीफ करना और भारत के अपने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को नजरअंदाज करना, इस तरह का विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है।''
खाली करने के लिए छह दिन का समय
अधिकारियों के अनुसार, मस्जिद प्रबंधन को 19 अक्टूबर के आस-पास जगह खाली करने का नोटिस मिला था और उन्हें परिसर खाली करने के लिए छह दिन का समय दिया गया था। केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलडीओ) के अंतर्गत आने वाली जमीन के रूप में इस भूखंड की पहचान करते हुए नोटिस में अनधिकृत कब्जे और निर्माण के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। एलडीओ ने कहा कि मस्जिद का ढांचा सरकारी जमीन पर बना है और वह इसे अतिक्रमण मानता है।
रेस कोर्स मस्जिद के निकट स्थित घरों की पानी और बिजली की आपूर्ति बंद की गई: अधिकारी
सौ साल से अधिक पुरानी 'रेस कोर्स मस्जिद' को खाली करने का नोटिस देने और उसकी पानी व बिजली की आपूर्ति बंद किये जाने बाद अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि ध्वस्तीकरण अभियान के तहत मस्जिद के आसपास के इलाके में भी बिजली-पानी की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित मस्जिद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के इलाके में रहने वाले कई परिवार भी इससे प्रभावित हुए हैं।
अधिकारियों के अनुसार, मस्जिद प्रबंधन को 19 अक्टूबर के आसपास परिसर खाली करने का नोटिस दिया गया था और इसके लिए छह दिन का समय दिया गया। नोटिस में कहा गया था कि यह जमीन केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलडीओ) की है। इसमें अनधिकृत कब्जे और निर्माण के खिलाफ चेतावनी भी दी गई थी। बताया जाता है कि एनडीएमसी ने सात अक्टूबर को मस्जिद की पानी और बिजली की आपूर्ति काट दी थी।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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