राबड़ी देवी खाली करेंगी सरकारी बंगला, भारत ने तैनात किए परमाणु हथियार; पढ़ें आज की बड़ी खबरें
भारत ने अपनी न्यूक्लियर क्षमता को मजबूत करते हुए पहली बार 12 न्यूक्लियर वॉरहेड को ऑपरेशनल रूप से तैनात कर दिया है। यह कदम देश की न्यूक्लियर पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।
Top News Today: भारत ने पहली बार 12 न्यूक्लियर वॉरहेड को ऑपरेशनल रूप से तैनात कर दिया है। यह देश की न्यूक्लियर नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब कुछ वॉरहेड मिसाइल साइलो और न्यूक्लियर सबमरीन पर पूरी तरह तैयार रखे गए हैं, जबकि पहले इन्हें केवल युद्ध की स्थिति में ही जोड़ा जाता था। इधर बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने सरकारी आवास को जल्द खाली करने जा रही हैं। RJD सांसद मीसा भारती ने इस बात की जानकारी दीं। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...
ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर CID टीम पहुंची
पश्चिम बंगाल में सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है। मंगलवार को सीआईडी की एक टीम टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित निजी आवास पर पहुंची। सूत्रों के अनुसार, टीम तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को नोटिस सौंपने पहुंची थी। बता दें कि इस वक्त ममता बनर्जी दिल्ली में है और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की। पढ़ें पूरी खबर...
राबड़ी देवी खाली करेंगी 10 सर्कुलर रोड का आवास
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जल्द ही पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली कर देंगी। यह जानकारी आरजेडी सांसद मीसा भारती ने दी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से स्वास्थ्य जांच कराकर मंगलवार को पटना पहुंचे। उनके साथ बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती भी मौजूद रहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मीसा भारती ने स्पष्ट किया कि मां राबड़ी देवी का आवास बहुत जल्द खाली कर दिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...
टीएमसी का बागी सांसदों को खुला चैलेंज
तृणमूल कांग्रेस ने अपने बागी सांसदों को मंगलवार को सख्त चेतावनी दी है। पार्टी ने कहा कि यदि किसी सांसद को पार्टी की नीतियों और नेतृत्व से दिक्कत है तो नैतिकता का परिचय देते हुए लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें और जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। टीएमसी ने बागी सांसदों पर भाजपा से गुप्त सांठगांठ, राजनीतिक नैतिकता की कमी और संकट के समय कार्यकर्ताओं को छोड़कर भागने का गंभीर आरोप लगाया। पढ़ें पूरी खबर...
भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार तैनात किए
भारत ने अपनी न्यूक्लियर क्षमता को मजबूत करते हुए पहली बार 12 न्यूक्लियर वॉरहेड को ऑपरेशनल रूप से तैनात कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले भारत केवल युद्ध की स्थिति में ही वॉरहेड को मिसाइलों से जोड़ता था, लेकिन अब कुछ वॉरहेड मिसाइल साइलो और न्यूक्लियर सबमरीन पर हमेशा तैयार रखे गए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2026 तक भारत के पास लगभग 190 न्यूक्लियर हथियार थे। पढ़ें पूरी खबर...
यूपी में तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़िताओं को मिलेगा आवास
योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन तलाक पीड़िताओं और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को सम्मानजनक जीवन देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार इन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने जा रही है। साथ ही निराश्रित महिलाओं को भी इन योजनाओं में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पढ़ें पूरी खबर...
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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