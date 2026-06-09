राबड़ी देवी खाली करेंगी सरकारी बंगला, भारत ने तैनात किए परमाणु हथियार; पढ़ें आज की बड़ी खबरें

भारत ने अपनी न्यूक्लियर क्षमता को मजबूत करते हुए पहली बार 12 न्यूक्लियर वॉरहेड को ऑपरेशनल रूप से तैनात कर दिया है। यह कदम देश की न्यूक्लियर पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

Top News Today: भारत ने पहली बार 12 न्यूक्लियर वॉरहेड को ऑपरेशनल रूप से तैनात कर दिया है। यह देश की न्यूक्लियर नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब कुछ वॉरहेड मिसाइल साइलो और न्यूक्लियर सबमरीन पर पूरी तरह तैयार रखे गए हैं, जबकि पहले इन्हें केवल युद्ध की स्थिति में ही जोड़ा जाता था। इधर बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने सरकारी आवास को जल्द खाली करने जा रही हैं। RJD सांसद मीसा भारती ने इस बात की जानकारी दीं। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर CID टीम पहुंची

पश्चिम बंगाल में सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है। मंगलवार को सीआईडी की एक टीम टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित निजी आवास पर पहुंची। सूत्रों के अनुसार, टीम तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को नोटिस सौंपने पहुंची थी। बता दें कि इस वक्त ममता बनर्जी दिल्ली में है और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की। पढ़ें पूरी खबर...

राबड़ी देवी खाली करेंगी 10 सर्कुलर रोड का आवास बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जल्द ही पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली कर देंगी। यह जानकारी आरजेडी सांसद मीसा भारती ने दी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से स्वास्थ्य जांच कराकर मंगलवार को पटना पहुंचे। उनके साथ बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती भी मौजूद रहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मीसा भारती ने स्पष्ट किया कि मां राबड़ी देवी का आवास बहुत जल्द खाली कर दिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...

टीएमसी का बागी सांसदों को खुला चैलेंज तृणमूल कांग्रेस ने अपने बागी सांसदों को मंगलवार को सख्त चेतावनी दी है। पार्टी ने कहा कि यदि किसी सांसद को पार्टी की नीतियों और नेतृत्व से दिक्कत है तो नैतिकता का परिचय देते हुए लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें और जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। टीएमसी ने बागी सांसदों पर भाजपा से गुप्त सांठगांठ, राजनीतिक नैतिकता की कमी और संकट के समय कार्यकर्ताओं को छोड़कर भागने का गंभीर आरोप लगाया। पढ़ें पूरी खबर...

भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार तैनात किए भारत ने अपनी न्यूक्लियर क्षमता को मजबूत करते हुए पहली बार 12 न्यूक्लियर वॉरहेड को ऑपरेशनल रूप से तैनात कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले भारत केवल युद्ध की स्थिति में ही वॉरहेड को मिसाइलों से जोड़ता था, लेकिन अब कुछ वॉरहेड मिसाइल साइलो और न्यूक्लियर सबमरीन पर हमेशा तैयार रखे गए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2026 तक भारत के पास लगभग 190 न्यूक्लियर हथियार थे। पढ़ें पूरी खबर...