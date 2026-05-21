Explainer: कुर्बानी तो होकर रहेगी, गाय की भी और बकरे की भी; शुभेंदु सरकार को हुमायूं कबीर की पहली सीधी चुनौती
हुमायूं कबीर ने कहा कि सरकार मुसलमानों के बीफ खाने पर नियम बना सकती है, लेकिन धार्मिक परंपरा में दखल नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि धार्मिक परंपरा में हम किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे।
पश्चिम बंगाल में ईद-उल-अज़हा (बकरीद) से पहले गोहत्या और कुर्बानी को लेकर बहस तेज हो गई है। पिछले साल बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा से चर्चा में आए आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के प्रमुख हुमायूँ कबीर ने अब इस मसले पर दो टूक कहा है कि कुर्बानी 1400 साल पुरानी परंपरा है और यह जारी रहेगी। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बनी राज्य की नई भाजपा सरकार को सीधी चुनौती देते हुए साफ-साफ कहा है कि जब तक यह दुनिया रहेगी, तब तक कुर्बानी जारी रहेगी।" उन्होंने यह भी कहा कि इस पुरानी परंपरा का पालन करते हुए गाय से लेकर बकरे और ऊंट तक, सबकी कुर्बानी होगी। उनके इस बयान और शुभेंदु सरकार को दी गई सीधी और खुली चुनौती से राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है।
हुमायूँ कबीर ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस हालिया सार्वजनिक नोटिस को खुले तौर पर चुनौती दी, जिसे'पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950' के तहत जारी किया गया था। कबीर ने जोर देकर कहा कि नियामक निर्देशों के बावजूद, समुदाय धार्मिक कुर्बानी देना जारी रखेगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार के पास बीफ़ के सेवन से जुड़े नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन 'कुर्बानी' (धार्मिक बलिदान) की धार्मिक परंपरा में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कबीर ने कहा, “सरकार मुसलमानों से बीफ़ न खाने का नियम बना सकती है, लेकिन धार्मिक कुर्बानी जारी रहेगी। हम किसी भी आपत्ति को नहीं सुनेंगे।”
परंपरा 1400 साल से चली आ रही
AJUP प्रमुख ने आगे ज़ोर देकर कहा कि इस प्रथा का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है और यह एक हजार साल से भी अधिक समय से चली आ रही है। उन्होंने कहा, "यह एक ऐसी परंपरा है जो 1400 साल से चली आ रही है और जब तक यह दुनिया रहेगी, तब तक जारी रहेगी।" इस रुख का समर्थन करते हुए, फुरफुरा शरीफ़ के पीरज़ादा तोहा सिद्दीकी ने बीफ़ से जुड़ी मौजूदा नीतियों में कथित दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए। उन्होंने घरेलू प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच के विरोधाभास को उजागर किया।
भारत के लिए कानून एक ही होना चाहिए
सिद्दीकी ने सवाल किया, "कानून जो कहता है, उसका पालन होना चाहिए। लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। गाय का वध नहीं? ठीक है, हम इसे मान लेंगे। लेकिन भारत में, निर्यात के मामले में बीफ़ दूसरे नंबर पर है। एक आम आदमी कुर्बानी देता है, तो उसकी इजाज़त नहीं है। और देश की गायों का वध करके उन्हें विदेश भेजना जायज़ है? क्या यह ठीक है?" उन्होंने यहाँ तक तर्क दिया कि अलग-अलग राज्यों के नियमों के बजाय, एक समान राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “कानून क्या है? भारत में हर जगह और दूसरे राज्यों को देखिए, वहाँ बीफ़ बिकता है। तो यह क्या है? वहाँ इसकी इजाज़त है, लेकिन यहाँ नहीं? भारत के लिए कानून एक ही होना चाहिए।”
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए
इसके उलट, बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले के पूर्व वादी, इक़बाल अंसारी ने गुरुवार को मुस्लिम समुदाय से गायों का सम्मान करने की अपील की, और सुझाव दिया कि केंद्र सरकार गाय को 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा दे। अंसारी ने भारत में गाय के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर ज़ोर दिया, और कहा कि बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। अंसारी ने कहा, “हम भारतीय मुसलमान हैं, और गाय को 'गौमाता' कहा जाता है, इसलिए मुसलमानों को गायों का सम्मान करना चाहिए। सरकार को इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए।”
उन्होंने गायों की हत्या पर पूरी तरह रोक लगाने की ज़ोरदार वकालत की, और कहा कि कुछ लोग अक्सर ऐसे कामों का इस्तेमाल सांप्रदायिक कलह पैदा करने और मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए करते हैं। उन्होंने आगे कहा, "गाय की कुर्बानी (बलि) बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। हिंदू धर्म में इसकी पूजा की जाती है। लोगों को गाय का सम्मान करना चाहिए... अगर हिंदू इसका सम्मान करते हैं, तो गाय की कुर्बानी की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए।"
हाई कोर्ट ने ठुकराई मांग
एक दिन पहले, कोलकाता की नखोदा मस्जिद के इमाम, मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ क़ासमी ने भी इसी तरह की अपील की थी। उन्होंने मुसलमानों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए गाय की कुर्बानी न देने और बीफ़ खाना बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने गाय को "राष्ट्रीय पशु" का दर्जा देने की माँग का भी समर्थन किया। कबीर के अलावा विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के रघुनाथगंज से विधायक अखरुज़्ज़मान ने भी शुभेंदु सरकार के पशुवध के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने इस बावत कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है लेकिन कोर्ट ने बकरीद से पहले राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाने की उनकी मांग ठुकरा दी है। बता दें कि सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार ने राज्य में गोकशी पर बैन लगाने के निर्देश दिए थे।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।