गुस्सा नहीं, जांच करो; राहुल से गड़बड़ी के आरोपों पर हलफनामा मांगने को पूर्व चुनाव आयुक्तों ने गलत माना

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा राहुल गांधी से आरोपों पर एफिडेविट मांगने को तीन पूर्व चुनाव आयुक्तों ने गलत माना है और कहा कि चुनाव आयोग का काम सवाल करना नहीं है, उसे आरोपों की जांच करके लोगों के सामने तथ्य रखना चाहिए।

देश के दो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, ओम प्रकाश रावत और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने वोट चोरी के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हलफनामा मांगने को गलत माना है। रिटायर्ड अफसरों ने कहा कि सवाल उठाने वाले से सवाल करना चुनाव आयोग का काम नहीं है बल्कि आयोग को जांच कर लोगों के सामने तथ्य रखना चाहिए था। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग का काम गुस्सा करना नहीं है और अगर वो होते तो फौरन जांच का आदेश दे देते।

अंग्रेजी समाचार चैनल इंडिया टुडे के दक्षिण भारत कॉन्क्लेव में एक सत्र के दौरान कुरैशी, रावत और लवासा एक साथ वोट चोरी के आरोप, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और परिसीमन के बाद राज्यों के बीच सीट बंटवारे जैसे मसलों पर बात कर रहे थे। इसी क्रम में राहुल से हलफनामा मांगते ज्ञानेश कुमार का वीडियो चलाया गया, जिसमें वो कह रहे हैं- “हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा विकल्प नहीं है। अगर सात दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ कि सारे आरोप निराधार हैं।”

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने हलफनामा मांगने पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि सवाल पूछने वाले से सवाल पूछना चुनाव आयोग का काम नहीं है। ओपी रावत ने कहा- “असल में हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से सवाल करना कभी भी चुनाव आयोग का काम नहीं रहा है। एक आम वोटर भी जब सवाल उठाता है तो चुनाव आयोग उसे गंभीरता से लेता है, तुरंत उसकी जांच करता है और फौरन जांच के नतीजे उस वोटर और आम लोगों को बताता है ताकि आशंका की बात बची ना रहे। चुनाव आयोग को इसका समाधान यथाशीघ्र करना चाहिए था।”