दूसरे चरण की जनगणना से पहले जारी होंगे जाति से जुड़े सवाल, संसद में क्या बोली सरकार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की 2027 जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसमें पहली बार जाति गणना शामिल होगी। यह 16वीं जनगणना होगी और यह पूरी तरह डिजिटल तरीके से आयोजित की जाएगी।
देश की अगली जनगणना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जाति से जुड़े प्रश्नों को दूसरे चरण से पहले अधिसूचित किया जाएगा, जिससे यह तय होगा कि गणनाकर्मी नागरिकों से किस प्रकार की जानकारी जुटाएंगे। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि 2027 की जनगणना शुरू होने से पूर्व, दूसरे चरण में पूछे जाने वाले जाति संबंधी प्रश्नों को अधिसूचित किया जाएगा।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रत्येक जनगणना से पहले विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और जनगणना डेटा उपयोगकर्ताओं से प्राप्त सुझावों और जानकारी के आधार पर प्रश्नों को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ''दूसरे चरण के लिए जाति सहित प्रश्नों को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा और अधिसूचित किया जाएगा।''
जनगणना दो चरणों में होगी
राय ने बताया कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी - अप्रैल से सितंबर 2026 तक आवासीय सूची और आवासीय गणना और फरवरी 2027 में आबादी गणना। आवासीय सूची और आवासीय गणना के दौरान देशभर की सभी संरचनाओं, घरों और परिवारों की व्यवस्थित सूची तैयार की जाएगी, ताकि आबादी गणना के लिए ठोस आधार हो।
जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये आवंटित
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की 2027 जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसमें पहली बार जाति गणना शामिल होगी। यह 16वीं जनगणना होगी और यह पूरी तरह डिजिटल तरीके से आयोजित की जाएगी, जिसमें नागरिकों को स्वयं गणना करने का विकल्प भी मिलेगा। यह 2021 में होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
कोविड-19 के कारण 2021 में नहीं हुई जनगणना
गौरतलब है कि यह जनगणना पहले 2021 में होनी थी, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। नई जनगणना न केवल तकनीकी रूप से आधुनिक होगी, बल्कि इसमें शामिल जातिगत डेटा आने वाले वर्षों में भारत की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को नई दिशा दे सकता है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।