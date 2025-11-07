राहुल के 'वोट चोरी' वाले एक और दावे पर उठे सवाल, 225 जगहों पर दिखने वाली महिला क्या बोली

Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsQuestions arise over Rahul gandhi latest vote Chori claim what did the woman seen in 225 locations say
संक्षेप: लखमीर सिंह के परिवार के 11 सदस्य इस गड़बड़ी से प्रभावित हैं, जिनमें से 7 ने 2024 विधानसभा चुनावों में वोट डाला था। गांव के अन्य निवासी भी इसी तरह की समस्या का सामना करते हैं।

Fri, 7 Nov 2025 09:26 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में वोट चोरी के आरोपों के बाद, अंबाला जिले का धाकोला गांव सुर्खियों में आ गया है। राहुल गांधी ने बुधवार को एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए दावा किया था कि उनकी फोटो दो बूथों की मतदाता सूची में 223 बार दिखाई दी है और चुनाव आयोग (EC) को यह बताना चाहिए कि उन्होंने कितनी बार वोट डाला। हालांकि, धाकोला गांव में रहने वाली 75 वर्षीय चरनजीत कौर ने इसका जवाब दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने केवल एक बार वोट डाला।

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, धाकोला गांव के बूथ संख्या 63 और 65 में चरनजीत कौर की तस्वीर कम से कम 255 मतदाताओं के नाम के साथ दिखाई देती है, जबकि गांव में कुल 2,117 रजिस्टर्ड मतदाता हैं। रिपोर्ट में ऐसे 17 व्यक्तियों का जिक्र है। यह पाया गया है कि यह मुद्दा कम से कम एक दशक से मौजूद है। अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। प्रभावित लोग मतदान करते रहे हैं।

किसान लखमीर सिंह की और उनके परिवार के 10 अन्य सदस्यों की जगह चरनजीत कौर की तस्वीर मतदाता सूची में है। उन्होंने बताया, "हर बार जब मैं वोट डालने जाता हूं। तो चुनाव कर्मचारी कहते हैं कि मेरी तस्वीर मतदाता सूची में नहीं है। तब मैं उन्हें अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाता हूं, जिस पर मेरी तस्वीर होती है। मैं वास्तविक मतदाता होने का प्रमाण देने के लिए अपना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाता हूं।"

लखमीर सिंह के परिवार के 11 सदस्य इस गड़बड़ी से प्रभावित हैं, जिनमें से 7 ने 2024 विधानसभा चुनावों में वोट डाला था। गांव के अन्य निवासी भी इसी तरह की समस्या का सामना करते हैं।

चरनजीत कौर ने क्या कहा?

चरनजीत कौर इस स्थिति से अवगत हैं। उन्होंने कहा, "जब भी मैं वोट देने जाती हूं तो चुनाव कर्मचारी, ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी और पोलिंग एजेंट सभी हंसते हैं। मैं सबको बताती हूं कि यह मेरी गलती नहीं है। इसे ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन इसे अभी तक ठीक नहीं किया गया है।"

गांव की सरपंच सोनिया देवी के पति देवेंद्र सिंह ने दावा किया कि यह मुद्दा प्रकाशन की गलती का परिणाम है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा, "अगर फर्जी मतदान होता तो कांग्रेस को अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनावों में हमारे गांव से लगभग 150 वोटों की बढ़त क्यों मिलती?" आपको बता दें कि वहां कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी ने मुल्लाना विधानसभा सीट जीती थी।

कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने कहा, "ऐसी मतदाता सूची होना गलत है। यह चुनाव आयोग के कामकाज के बारे में क्या कहता है? अब ईसी को हरियाणा के मतदाताओं के विश्वास को बहाल करने के लिए काम करना चाहिए।"

बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) अरविंद अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने एक महीना पहले ही कार्यभार संभाला है और वे जल्द से जल्द फोटो की समस्या को हल करने के लिए हर घर जाकर दस्तावेजों की जांच करेंगे। बारारा (अंबाला) उप-मंडल मजिस्ट्रेट-सह-निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी सतेंद्र सिवाच ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और फॉर्म 8 भरने वाले सभी पात्र मतदाताओं की तस्वीरों को अपडेट किया जाएगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने कहा कि मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी।

राहुल गांधी ने बुधवार को यह भी दावा किया था कि सोनीपत जिले के राई में एक ब्राजील की नागरिक की स्टॉक तस्वीर का उपयोग 10 बूथों पर 22 बार वोट डालने के लिए किया गया। 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने बुधवार को चार महिलाओं से बात की थी और गुरुवार को पांच अन्य महिलाओं से बात की, जिनकी तस्वीरों के स्थान पर यह तस्वीर लगी हुई थी। अकबरपुर बरोटा गांव की बिमला देवी के बेटे ने पुष्टि की कि उन्होंने अपने फोटो वाले वोटर कार्ड का उपयोग करके वोट डाला था।

