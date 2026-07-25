पंजाब में भी पेपर लीक हुए, वहां के मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? दीपके ने क्या दिया जवाब

आपको बता दें कि हाल के दिनों में अभिजीत दीपके के मंच पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित कई नेता पहुंचे थे। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार चल रही है।

नीट (NEET) पेपर लीक के मामले में ऐक्शन की मांग कर रहे अभिजीत दीपके से अब तीखे सवाल पूछे जाने लगे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वाले दीपके से जब पंजाब में हाल के दिनों में हुए पेपर लीक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पहले सवाल टालने की कोशिश की। बार-बार पूछे जाने पर उन्होंने इसका सधा सा जवाब दिया। दीपके ने सिर्फ इतना कहा, ‘वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए।’

आपको बता दें कि हाल के दिनों में अभिजीत दीपके के मंच पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित कई नेता पहुंचे थे। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार चल रही है।

एक यूजर ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘जब किसी ने अभिजीत दीपके से पूछा कि पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, तो वे कुछ पल के लिए चुप हो गए। क्या आप केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करेंगे?’

हाल ही में शिरोमणि अकाली दल (SAD) की वरिष्ठ नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला था। अकाली सांसद ने आरोप लगाया कि एक तरफ जहां आप (AAP) दिल्ली में NEET मुद्दे पर राजनीति कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में अपने कार्यकाल के दौरान हुए लगातार परीक्षा घोटालों पर पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठी है।

4 साल में 6 पेपर लीक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधा निशाना साधते हुए हरसिमरत कौर बादल ने सवाल उठाया कि पंजाब में लगातार हो रहे पेपर लीक के बावजूद राज्य सरकार ने अब तक किसी की जवाबदेही तय क्यों नहीं की है। हरसिमरत कौर ने मीडिया से कहा, "पंजाब में बीते चार सालों के भीतर छह प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। वहां तो सरकार जीरो एक्शन मोड में रहती है और पूरी तरह चुप्पी साधे बैठी है, जबकि दिल्ली में आकर घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। यहां बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं और अपने राज्य में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने दिया जा रहा है।"

पंजाब के चर्चित परीक्षा घोटाले बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर ने पंजाब में कथित तौर पर हुए सिलसिलेवार परीक्षा घोटालों की सूची सामने रखी। उन्होंने नाइब तहसीलदार भर्ती परीक्षा, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) का अंग्रेजी विषय का पेपर लीक, कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा और हाल ही में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा आयोजित फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में हुई धांधली का उल्लेख किया।