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पंजाब में भी पेपर लीक हुए, वहां के मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? दीपके ने क्या दिया जवाब

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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आपको बता दें कि हाल के दिनों में अभिजीत दीपके के मंच पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित कई नेता पहुंचे थे। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार चल रही है।

पंजाब में भी पेपर लीक हुए, वहां के मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? दीपके ने क्या दिया जवाब
अरविंद केजरीवाल और अभिजीत दीपके। (फाइल फोटो)

नीट (NEET) पेपर लीक के मामले में ऐक्शन की मांग कर रहे अभिजीत दीपके से अब तीखे सवाल पूछे जाने लगे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वाले दीपके से जब पंजाब में हाल के दिनों में हुए पेपर लीक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पहले सवाल टालने की कोशिश की। बार-बार पूछे जाने पर उन्होंने इसका सधा सा जवाब दिया। दीपके ने सिर्फ इतना कहा, ‘वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए।’

आपको बता दें कि हाल के दिनों में अभिजीत दीपके के मंच पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित कई नेता पहुंचे थे। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार चल रही है।

एक यूजर ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘जब किसी ने अभिजीत दीपके से पूछा कि पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, तो वे कुछ पल के लिए चुप हो गए। क्या आप केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करेंगे?’

हाल ही में शिरोमणि अकाली दल (SAD) की वरिष्ठ नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला था। अकाली सांसद ने आरोप लगाया कि एक तरफ जहां आप (AAP) दिल्ली में NEET मुद्दे पर राजनीति कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में अपने कार्यकाल के दौरान हुए लगातार परीक्षा घोटालों पर पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठी है।

4 साल में 6 पेपर लीक

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधा निशाना साधते हुए हरसिमरत कौर बादल ने सवाल उठाया कि पंजाब में लगातार हो रहे पेपर लीक के बावजूद राज्य सरकार ने अब तक किसी की जवाबदेही तय क्यों नहीं की है। हरसिमरत कौर ने मीडिया से कहा, "पंजाब में बीते चार सालों के भीतर छह प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। वहां तो सरकार जीरो एक्शन मोड में रहती है और पूरी तरह चुप्पी साधे बैठी है, जबकि दिल्ली में आकर घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। यहां बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं और अपने राज्य में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने दिया जा रहा है।"

पंजाब के चर्चित परीक्षा घोटाले

बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर ने पंजाब में कथित तौर पर हुए सिलसिलेवार परीक्षा घोटालों की सूची सामने रखी। उन्होंने नाइब तहसीलदार भर्ती परीक्षा, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) का अंग्रेजी विषय का पेपर लीक, कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा और हाल ही में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा आयोजित फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में हुई धांधली का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, "बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की परीक्षा के दौरान केंद्रों के बाहर एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। ब्लूटूथ डिवाइस और हिडन कैमरों के जरिए नकल कराने के लिए उम्मीदवारों से 10 लाख से 13 लाख रुपये तक वसूले जा रहे थे। इस गंभीर मामले के उजागर होने के तीन दिन बाद भी पंजाब सरकार ने इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला नहीं लिया है।"

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Abhijeet Dipke
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