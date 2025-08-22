question of livelihood High Court slams Karnataka government for banning bike taxis यह रोजी-रोटी का सवाल है, बाइक टैक्सी पर बैन लगाने वाली कर्नाटक सरकार पर भड़का हाई कोर्ट, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsquestion of livelihood High Court slams Karnataka government for banning bike taxis

यह रोजी-रोटी का सवाल है, बाइक टैक्सी पर बैन लगाने वाली कर्नाटक सरकार पर भड़का हाई कोर्ट

कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर बैन को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि 13 राज्यों में नियम बनाकर बाइक टैक्सी को इजाजत दी गई है।  वहां सुरक्षा को खतरा नहीं है तो कर्नाटक में कैसे है?

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 12:50 PM
share Share
Follow Us on
यह रोजी-रोटी का सवाल है, बाइक टैक्सी पर बैन लगाने वाली कर्नाटक सरकार पर भड़का हाई कोर्ट

कर्नाटक में बाइक टैक्सी बैन करने को लेकर नाराजगी जताते हुए हाई कोर्ट ने राज्य की सरकार को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस विभू बाखरू की अगुआई वाली बेंच ने कहा है कि इस तरह से बिना किसी पुख्ता कारण के बाइक टैक्सी पर बैन लगा देना दुर्भाग्यपूर्ण है। बेंच ने कहा है कि यह बहुत सारे लोगों की रोजी-रोटी का सवाल है। इसके अलावा बाइक टैक्सी कोई लग्जरी साधन नहीं बल्की लोगों की जरूरत है। बाइक टैक्सी से कम पैसे में भी लोग आसानी से यात्रा कर सकते हैं।

हाई कोर्ट टैक्सी एग्रीगेटर ANI टेक्नलॉजीज की रिट पिटिशन पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में सिंगल जज बेंच के उन निर्देशों को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि जब तक राज्य में बाइक टैक्सी को लेकर नियम नहीं निर्धारित कर लिए जाते, इसे बैन कर दिया जाए। कर्नाटक सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए ऐडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कहा, सुरक्षा कारणों से ही बाइक टैक्सी को बैन किया गया है। बिना नियमों और नियामक कदम उठाए बाइक टैक्सी को अनुमति देने से कानून व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है।

कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार का मोटर वीइकल ऐक्ट पर भरोसा नहीं है। कोर्ट ने कहा, नियमों की कमी बाइक टैक्सी को बैन करने की पुख्ता वजह नहीं है। यह संविधान के आर्टिकल 19 (1) (g) उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि 13 ऐसे राज्य हैं जहां पर बाइक टैक्सी को लेकर नियम बना दिए गए हैं। एजी शेट्टी ने कहा कि बाइक टैक्सी की वजह से ट्रैफिक में दिक्कत हो सकती है। इसपर कोर्ट ने कहा कि क्या ऑटो रिक्शा से भी ज्यादा बाइक जाम लगाती है?

हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए टाल दी है। ऐडवोकेट जनरल ने आश्वासन दिया है कि सरकार उच्च स्तर पर इस मामले पर विचार करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार ने जान बूझकर बाइक टैक्सी को अपनी नीति से बाहर रखा है। बाइक टैक्सी वेलफेयर असोसिएशन ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

bikes Karnataka
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।