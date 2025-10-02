Putin will visit India for first time after Ukraine war several agreements will be signed between India and Russia यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत आएंगे पुतिन, भारत-रूस के बीच होंगे कई समझौते, India News in Hindi - Hindustan
यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत आएंगे पुतिन, भारत-रूस के बीच होंगे कई समझौते

मोदी और पुतिन सितंबर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान चीन में मिले थे। तब दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के संकल्प को दोहराया था। इसी साझेदारी के 25 वर्ष 3 अक्टूबर को पूरे हो रहे हैं।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।Thu, 2 Oct 2025 05:35 AM
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल दिसंबर की शुरुआत में भारत आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देश रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, पुतिन की यात्रा 5 दिसंबर के आसपास प्रस्तावित है, हालांकि तारीख और अवधि (एक या दो दिन) को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

यह पुतिन की भारत यात्रा यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार होगी। उन्होंने आखिरी बार 2021 में वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया था। इस बार की बैठक खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अमेरिका लगातार भारत पर रूस से ऊर्जा और रक्षा ख़रीद कम करने का दबाव बना रहा है।

कूटनीतिक हलचल तेज

सूत्रों ने बताया कि पुतिन की यात्रा से पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव नवंबर में और रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोउसॉव सितंबर अंत में नई दिल्ली आएंगे। बेलोउसॉव की यात्रा के दौरान भारत-रूस अंतर-सरकारी सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग (IRIGC-MTC) की बैठक होगी, जो रक्षा साझेदारी की मुख्य संस्था है। लावरोव ने हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान कहा था कि राष्ट्रपति की यात्रा दिसंबर में होने की योजना है। पुतिन इस दौरान न सिर्फ मोदी से मुलाकात करेंगे बल्कि रूसी सरकारी प्रसारक RT के भारत चैनल का शुभारंभ भी करेंगे।

व्यापार और ऊर्जा पर फोकस

भारत-रूस व्यापार 2024-25 में रिकॉर्ड 68.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसमें भारत का बड़ा हिस्सा रियायती दामों पर रूस से खरीदे गए कच्चे तेल का है। हालांकि, भारत का निर्यात केवल 4.88 अरब डॉलर रहा है, जिससे व्यापार संतुलन बिगड़ गया है। माना जा रहा है कि इस असंतुलन को दूर करने और भारतीय कंपनियों को रूसी बाजार तक अधिक पहुंच दिलाने पर बातचीत होगी।

रिश्तों की मजबूती

मोदी और पुतिन सितंबर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान चीन में मिले थे। तब दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के संकल्प को दोहराया था। इसी साझेदारी के 25 वर्ष 3 अक्टूबर को पूरे हो रहे हैं। मोदी ने रूस के साथ रिश्तों को लेकर हाल ही में कहा था कि भारत और रूस ने हमेशा सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की परंपरा निभाई है।

