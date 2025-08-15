Putin sends Independence Day greetings to Prez Murmu PM Modi says Your country enjoys well deserved respect भारत वैश्विक स्तर पर मिल रहे सम्मान का हकदार, पुतिन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भेजा खास संदेश, India News in Hindi - Hindustan
India News

भारत वैश्विक स्तर पर मिल रहे सम्मान का हकदार, पुतिन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भेजा खास संदेश

देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूस ने भारत को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को खास संदेश भी भेजा है। उन्होंने रूस और भारत की साझेदारी को गौरवशाली बताया है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान Fri, 15 Aug 2025 03:46 PM
भारत शुक्रवार को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस और भारत की दोस्ती को स्पेशल बताते हुए भारत के लिए खास संदेश भेजा है। पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजते हुए कहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर मिल रहे सम्मान का पूरा हकदार है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भारत स्थित रूसी दूतावास ने लिखा, "व्लादिमीर पुतिन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं भेजीं।" अपने संदेश में पुतिन ने भारत की उपलब्धियों पर जोर डालते हुए कहा, “भारत ने सामाजिक-आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। भारत को वैश्विक मंच पर जो सम्मान मिल रहा है, वह उसका हकदार है। भारत वैश्विक मुद्दों के समाधान में सक्रिय रूप से योगदान देता है।”

संदेश में पुतिन ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों की भी सराहना की। पुतिन ने कहा, "हम भारत के साथ अपनी खास और गौरवशाली रणनीतिक साझेदारी को अत्यधिक महत्व देते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी साझा कोशिशों से, हम अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करते रहेंगे।" पुतिन ने आगे कहा कि यह साझेदारी दोनों देशों के लोगों के हितों पर आधारित है और हम क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता में भी व्यापक योगदान दे रहे हैं।

एक अन्य पोस्ट में राजदूत डेनिस अलीपोव ने भी 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। एक्स पर एक पोस्ट में राजदूत अलीपोव ने लिखा, "प्रिय भारतीय मित्रों, 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई! वैश्विक इतिहास के इस संग-ए-मील की वर्षगांठ पर मैं कामना करता हूं कि विकास और जनकल्याण के मार्ग पर अग्रसर भारतीय राष्ट्र की सभी महत्वकांक्षाएं पूरी हों। जय हिंद। जय रूस।”