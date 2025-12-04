भारत-पाक युद्ध के समय भारत के लिए खड़ा नहीं हुआ रूस, पुतिन के दौरे से पहले क्या बोल गए कांग्रेस नेता

संक्षेप: Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिरी बार 2021 में भारत का दौरा किया था और वह 4 साल बाद भारत आ रहे हैं। पुतिन के दौरे से पहले कांग्रेस नेता ने कहा है कि रूस के साथ भारत की पहले जैसी दोस्ती नहीं रही।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि रूस अब भारत का पहले जितना अच्छा मित्र नहीं रहा। उदित राज ने कहा है कि पहले रूस हमारा पक्का दोस्त हुआ करता था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले और भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय, रूस ने हमारा उस तरह से साथ नहीं दिया जैसा देना चाहिए था। पुतिन के भारत पहुंचने से ठीक पहले इस तरह की बयानबाजी से नया विवाद छिड़ सकता है।

उदित राज ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, “रूस हमारा पक्का दोस्त हुआ करता था। लेकिन इस बार जो पहलगाम के बाद भारत-पाक युद्ध हुआ, उसके बाद रूस को जिस तरह से खड़ा होना चाहिए था, वह नहीं हुआ।”

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “इसका अंतर्राष्ट्रीय पर बहुत असर पड़ा है। मैं चाहूंगा कि जो पुरानी दोस्ती, नेहरू जी के समय से, इंदिरा जी के समय से चली आ रही है, वह दोस्ती फिर से प्रगाढ़ हो।”

अमेरिका के दबाव में आया भारत- उदित राज उदित राज ने आगे रूसी तेल के आयात का जिक्र कर दावा किया कि भारत ने अमेरिका के दबाव ने आकर रूस से तेल का आयात कम कर दिया है। उन्होंने कहा, “ट्रंप के दबाव में तेल खरीदना बंद कर दिया गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। कई क्षेत्रों में बातचीत होनी है। इसके आउटकम के बाद ही इस पर टिप्पणी की जा सकती है। हम चाहते हैं जिस तरह रूस चट्टान की तरह भारत के खड़ा रहता था, वो दोस्ती फिर से बने।”