Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPutin India Visit Congress leader udit raj says russia did not stand for india during indo pak war as it should
भारत-पाक युद्ध के समय भारत के लिए खड़ा नहीं हुआ रूस, पुतिन के दौरे से पहले क्या बोल गए कांग्रेस नेता

भारत-पाक युद्ध के समय भारत के लिए खड़ा नहीं हुआ रूस, पुतिन के दौरे से पहले क्या बोल गए कांग्रेस नेता

संक्षेप:

Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिरी बार 2021 में भारत का दौरा किया था और वह 4 साल बाद भारत आ रहे हैं। पुतिन के दौरे से पहले कांग्रेस नेता ने कहा है कि रूस के साथ भारत की पहले जैसी दोस्ती नहीं रही।

Thu, 4 Dec 2025 11:16 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि रूस अब भारत का पहले जितना अच्छा मित्र नहीं रहा। उदित राज ने कहा है कि पहले रूस हमारा पक्का दोस्त हुआ करता था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले और भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय, रूस ने हमारा उस तरह से साथ नहीं दिया जैसा देना चाहिए था। पुतिन के भारत पहुंचने से ठीक पहले इस तरह की बयानबाजी से नया विवाद छिड़ सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उदित राज ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, “रूस हमारा पक्का दोस्त हुआ करता था। लेकिन इस बार जो पहलगाम के बाद भारत-पाक युद्ध हुआ, उसके बाद रूस को जिस तरह से खड़ा होना चाहिए था, वह नहीं हुआ।”

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “इसका अंतर्राष्ट्रीय पर बहुत असर पड़ा है। मैं चाहूंगा कि जो पुरानी दोस्ती, नेहरू जी के समय से, इंदिरा जी के समय से चली आ रही है, वह दोस्ती फिर से प्रगाढ़ हो।”

अमेरिका के दबाव में आया भारत- उदित राज

उदित राज ने आगे रूसी तेल के आयात का जिक्र कर दावा किया कि भारत ने अमेरिका के दबाव ने आकर रूस से तेल का आयात कम कर दिया है। उन्होंने कहा, “ट्रंप के दबाव में तेल खरीदना बंद कर दिया गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। कई क्षेत्रों में बातचीत होनी है। इसके आउटकम के बाद ही इस पर टिप्पणी की जा सकती है। हम चाहते हैं जिस तरह रूस चट्टान की तरह भारत के खड़ा रहता था, वो दोस्ती फिर से बने।”

ये भी पढ़ें:आज कितने बजे भारत आएंगे पुतिन? लैंड करते ही शुरू होंगे प्रोग्राम, कल का दिन खास
ये भी पढ़ें:ऐतिहासिक दौरे पर आज भारत आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन,10 बिंदुओं में समझिए पूरा सार

गुरुवार को दिल्ली पहुचेंगे पुतिन

बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत की दो दिवसीय यात्रा के लिए गुरुवार शाम को नई दिल्ली पहुंचेंगे जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके सम्मान में उसी दिन एक निजी रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे। पुतिन की इस यात्रा का व्यापक उद्देश्य ऐसे समय में भारत-रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है, जब भारत के अमेरिका के साथ संबंधों में तीव्र गिरावट आई है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Congress Russia
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।