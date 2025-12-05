भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा प्लांट को पूरी क्षमता तक पहुंचाएगा रूस, पुतिन का बड़ा ऐलान

संक्षेप: पुतिन के इस कमिटमेंट से पहले रूस की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम ने पुष्टि की है कि कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के तीसरे रिएक्टर की फ्यूल लोडिंग के लिए पहली खेप का न्यूक्लियर फ्यूल भारत भेज दिया गया है।

Putin India Visit: 4 साल बाद भारत के दौरे पर पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के लिए एक और सौगात का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने को लेकर बड़ा न्यूक्लियर कमिटमेंट किया है। पुतिन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रूस भारत के साथ मिलकर कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना को उसकी पूरी क्षमता तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम पर एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चला रहे हैं। छह में से दो रिएक्टर ऊर्जा नेटवर्क से जुड़ चुके हैं और चार का निर्माण जारी है। प्लांट का पूरा आउटपुट हासिल होने पर यह भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाएगा।" बता दें कि तमिलनाडु में बने इस न्यूक्लियर प्लांट के छह रिएक्टरों में से दो रिएक्टर पहले से ही ऑपरेशनल हैं, जबकि बाकी चार अभी निर्माणाधीन हैं।

भारत को ईंधंन की सप्लाई जारी रखेगा रूस गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ाने सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। पुतिन ने अपने बयान में कहा, “हम छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के नॉन-एनर्जी उपयोगों, जैसे कि मेडिकल और कृषि क्षेत्र में भी सहयोग की संभावनाओं पर बात करना चाहते हैं।” पुतिन ने यह भी कहा है कि वह भारत को तेल, गैस, कोयला और ऊर्जा संसाधनों की लगातार सप्लाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने में वह पीछे नहीं हटेगा।

न्यूक्लियर फ्यूल की पहली खेप पहुंची इससे पहले पुतिन के इस बयान से पहले रूस की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम ने पुष्टि की है कि कुडनकुलम प्लांट के तीसरे रिएक्टर की फ्यूल लोडिंग के लिए पहली खेप का न्यूक्लियर फ्यूल भारत भेज दिया गया है।