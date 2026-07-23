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पहले अपना घर संभालो… भारत की पाकिस्तान को नसीहत, संयुक्त राष्ट्र में जमकर सुनाया

By Jagriti Kumari
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संयुक्त राष्ट्र में झूठा नैरेटिव फैलाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। भारतीय राजदूत ने कहा है कि भारत ने सिंधु जल संधि पर भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते।

पहले अपना घर संभालो… भारत की पाकिस्तान को नसीहत, संयुक्त राष्ट्र में जमकर सुनाया

भारत पर उंगली उठाने से ज्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान पहले अपने गिरेबान में झांके और खुद का घर संभाले। भारत ने पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर यह नसीहत दे दी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। कश्मीर के मुद्दे को बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने के लिए भारत ने पाक को तगड़ी लताड़ लगाई। भारत ने पाक को बेनकाब करते हुए एक बार फिर साफ किया है कि जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है, है और रहेगा। इसके साथ ही भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को पहले अपने घर पर ध्यान देने की जरूरत है।

पाकिस्तान को भारत की ओर से यह संदेश भारत के प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 'प्राकृतिक संसाधन: शांति, सुरक्षा और समृद्धि की नींव' विषय पर आयोजित बहस के दौरान उन्होंने यह बातें कही। इस दौरान पर्वथानेनी हरीश ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखाने के साथ ही सिंधु जल समझौते पर रोने के लिए फटकार भी लगाई।

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जम्मू-कश्मीर पर दो टूक

राजदूत हरीश ने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के खोखले दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा, "जहां तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का सवाल है, यह हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। यह एक संवैधानिक और कानूनी सच्चाई है, जिसे पाकिस्तान जानबूझकर नजरअंदाज करना चुनता है।" उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर को लेकर एकमात्र मुद्दा यह है कि पाकिस्तान ने भारत की संप्रभु जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है।

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सिंधु जल संधि पर भारत का स्पष्ट रुख

पाकिस्तान कई बार संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल सिंधु जल समझौते को लेकर झूठा नैरेटिव फैलाने के लिए किया है। इस पर फटकार लगाते हुए भारत ने सिंधु जल संधि पर अपना रुख एक बार फिर पूरी तरह साफ किया। राजदूत हरीश ने कहा,"सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और पूरी तरह जायज है। जब सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल नियमित रूप से राज्य की नीति के हथियार के रूप में किया जा रहा हो, तब आपसी विश्वास के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।” बता दें कि बीते साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 में हुए इस समझौते को निलंबित कर दिया था।

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भारत ने यह भी कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। अंत में भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान को सीधी सलाह देते हुए कहा, "भारत की तरफ उंगलियां उठाने के बजाय, पाकिस्तान अपनी और अपनी जनता की भलाई के लिए अपने घर की व्यवस्था सुधारने पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा।"

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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