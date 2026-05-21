पुष्पा को एहसास हो गया था... फालता में मतदान के बीच जहांगीर खान का मजाक उड़ा रही भाजपा
फालता विधानसभा सीट के सभी 285 बूथों पर री-पोलिंग जारी है। इस बीच बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने टीएमसी नेता जहांगीर खान पर 'पुष्पा' वाला तंज कसते हुए डेढ़ लाख वोटों से जीत का दावा किया है। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फालता विधानसभा सीट पर गुरुवार को हो रही री-पोलिंग (पुनर्मतदान) के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी बड़ी जीत का दावा किया है। फालता से बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने मतदान की प्रक्रिया पर संतोष जताते हुए कहा कि इलाके में पूरी तरह से शांति और उत्सव का माहौल है। उन्होंने भारी मतों के अंतर से जीत का भरोसा जताते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता जहांगीर खान पर भी जमकर चुटकी ली।
"उत्सव जैसा है माहौल, BJP की जीत पक्की"
समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बातचीत में देवांशु पांडा ने कहा कि पोलिंग बूथों पर मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। उन्होंने कहा, "यहां का माहौल बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। लोग खुशी-खुशी आ रहे हैं और अपना वोट डालकर जा रहे हैं। यह एक उत्सव जैसा माहौल है और इस बार बीजेपी की जीत तय है।" पांडा ने दावा किया कि इस बार फालता की जनता बीजेपी को डेढ़ लाख से अधिक वोटों के भारी अंतर से जिताने जा रही है।
TMC नेता जहांगीर खान पर कसा 'पुष्पा' वाला तंज
बीजेपी उम्मीदवार ने हाल ही में चुनाव से पीछे हटने वाले टीएमसी नेता जहांगीर खान पर भी निशाना साधा। एक फिल्मी डायलॉग का जिक्र करते हुए उन्होंने मजाक में कहा, "मुझे नहीं पता कि 'पुष्पा' (जहांगीर खान) इस वक्त कहां है। असल में उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा लग गया है कि उन्हें 5 से 7 हजार से ज्यादा वोट नहीं मिलने वाले हैं, इसीलिए वे ऐसी बातें कर रहे हैं।"
क्यों हो रही है फालता में री-पोलिंग?
बता दें कि चुनाव आयोग (ECI) ने 29 अप्रैल को हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं और चुनावी धांधली की रिपोर्ट के बाद यहां दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया था। आयोग के मुताबिक, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने और गंभीर चुनावी अपराधों की शिकायतों के बाद यह सख्त कदम उठाया गया।
गुरुवार को फालता के सभी 285 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा, पश्चिम मगराहाट और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रों के 15 बूथों पर भी दोबारा मतदान हो रहा है। इन सभी के नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे।
जहांगीर खान ने वापस लिया था नाम
गौरतलब है कि इसी हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी नेता जहांगीर खान ने फालता री-पोलिंग से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि वह फालता की धरती के बेटे हैं और इलाके में शांति व विकास चाहते हैं। हालांकि, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने साफ किया था कि यह उनका निजी फैसला है, न कि पार्टी का निर्देश।
इससे पहले, देवांशु पांडा ने चुनाव में मतदाताओं को डराने-धमकाने और बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था। अब उनका कहना है कि निष्पक्ष मतदान में जनता बीजेपी को बड़ा जनादेश देगी।
बंगाल में बनी है बीजेपी की सरकार
आपको बता दें कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 207 सीटों पर कब्जा जमाया है और राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई है। चुनाव में इस ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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