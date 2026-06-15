पुष्पा जहांगीर खान का ऐसा हाल, पुलिस ने हाफ पैंट में रोड पर घुमाया; कान पकड़कर मांगी माफी

TMC के बड़े नेताओं में शुमार जहांगीर खान का नाम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान खासा चर्चा में था। चुनाव आयोग ने फलता में उपचुनाव का ऐलान किया था, लेकिन खान ने वोटिंग से एक दिन पहले ही नाम वापस ले लिया था।

पश्चिम बंगाल के फलता में मशहूर बाहुबली पुष्पा उर्फ जहांगीर खान को पुलिस ने फिर परेड कराई है। खबर है कि इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेता को कमर पर रस्सी बांधकर फलता की सड़कों पर घुमाया गया और जनता से माफी भी मंगवाई। इससे पहले 11 जून को भी पुलिस ने पुष्पा की इसी तरह परेड कराई थी। खास बात है कि खान को लेकर TMC में भी खासा विवाद हुआ था कि उपचुनाव से नाम वापस लेने के बाद भी उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया था।

वीडियो में नजर आ रहा है कि जहांगीर के आसपास पुलिस घेरा मौजूद है। साथ ही उसकी कमर पर रस्सी बंधी हुई है और नंगे पैर चल रहा है। इतना ही नहीं वह पास से गुजर रही जनता से हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी भी मांग रहा है। खास बात है कि जहांगीर को लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता था। फलता सीट उनके संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर के तहत आती है।

पुलिस पहले भी घुमा चुकी 2021 चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के तहत जहांगीर को 11 जून को फलता के इलाकों में लेकर गई थी। तब अधिकारी ने बताया था कि जांच के सिलसिले में दोपहर के समय पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों की सुरक्षा में खान को जिले के सहारारहाट और आस-पास के इलाकों में ले जाया गया।

नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार 8 जून को बंगाल पुलिस के STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने जहांगीर को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा था। कहा जा रहा था कि वह देश छोड़ने की फिराक में था और रिजल्ट के बाद से ही फरार था। आरोप थे कि उसने चुनाव से पहले बूथ लेवल अधिकारियों पर दबाव डालकर मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराए थे।

चर्चा में ऐसे आया बंगाल विधानसभा में जहांगीर खान का नाम भी बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया था। उस पर इलाके में भय और दबाव का माहौल बनाने के आरोप लगे थे। बढ़ती शिकायतों के बीच चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व अधिकारी और एनकाउंटर विशेषज्ञ अजय पाल शर्मा को विशेष पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया था। शर्मा ने इलाके के दौरे के दौरान सार्वजनिक रूप से जहांगीर खान को चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं देने की चेतावनी दी थी।