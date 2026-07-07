रथ यात्रा पर ISCON और जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन के बीच छिड़ा संग्राम, PM-राष्ट्रपति से रुकवाने का क्यों त्राहिमाम?

SJTMC चेयरमैन के अनुसार, भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जानी चाहिए, जबकि रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से शुरू होने वाले नौ दिनों के दौरान आयोजित की जानी चाहिए लेकिन ISCON इसका पालन नहीं कर रहा।

ओडिशा में पुरी के मशहूर जगन्नाथ मंदिर की सदियों पुरानी रथ यात्रा की परंपरा पर संग्राम छिड़ गया है और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति (SJTMC) और ISCON आमने-सामने आ गया है। आरोप है कि इस्कॉन (ISKCON) दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ की 'बे-मौके' स्नान यात्रा और रथ यात्रा आयोजित करने पर तुला है, जिसका SJTMC ने विरोध किया है। पुरी के गजपति महाराजा और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, दिब्यसिंह देब ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उनसे इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई है। उन्होंने दुनिया भर में ISKCON की 'बे-मौके' स्नान यात्रा और रथ यात्रा रुकवाने की अपील की है।

पुरी के राजा देब ने कहा, ''कई बार अनुरोध करने के बावजूद, इस्कॉन भगवान जगन्नाथ के त्योहार मनाते समय पवित्र धर्मग्रंथों के नियमों और सदियों पुरानी परंपराओं से हटकर काम कर रहा है।'' श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति ओडिशा के पुरी में स्थित 12वीं सदी के इस मंदिर की सबसे बड़ी नीति-निर्धारक संस्था है। 4 जुलाई को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में देब ने कहा, ''मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले लगभग दो दशकों में, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (पुरी) ने इस अहम मुद्दे को सुलझाने के लिए लगातार कोशिशें की हैं और ओडिशा सरकार ने भी समय-समय पर इस बारे में सार्वजनिक बयान दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद दूसरे देशों में इस्कॉन द्वारा असमय आयोजित की जाने वाली श्री जगन्नाथ यात्राओं को रोका नहीं जा सका है।''

ISCON की रथ यात्रा रोकी जाए देब, जिन्हें भगवान जगन्नाथ का पहला सेवायत भी माना जाता है, ने कहा कि इन हालात में और दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ की परंपरा की पवित्रता बनाए रखने और भारत और विदेशों में अनगिनत भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए, उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री से उचित कदम उठाने की अपील की है कि इस्कॉन द्वारा पवित्र धर्मग्रंथों और परंपरा का उल्लंघन करके गलत समय पर आयोजित की जा रही स्नान-यात्रा और रथ यात्रा को रोका जाए।

पहले भी दो बार लिखी गई चिट्ठी इससे पहले, देब ने 24 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी और 20 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा था। श्री जगन्नाथ संस्कृति पर शोध करने वाले विद्वान प्रो. हरेकृष्ण सत्पथी ने कहा, ''इसलिए, SJTMC ने दिल्ली एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। यह प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से मिलेगा और उन्हें श्री जगन्नाथ संस्कृति की पवित्रता बनाए रखने के महत्व के बारे में बताएगा।'' देब ने माना कि सिर्फ ओडिशा सरकार और जगन्नाथ मंदिर प्रशासन इस्कॉन को भारत के बाहर असमय पर रथ यात्रा निकालने से नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा, ''हमने ओडिशा के मुख्यमंत्री, कानून मंत्री, सांसदों और विधायकों के साथ मिलकर इस मामले को उठाने और पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा को बनाए रखने के लिए बात की है।''

पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है भगवान जगन्नाथ की पवित्रता और शुद्धता को हर हाल में बनाए रखने पर जोर देते हुए गजपति महाराजा ने कहा, ''इस्कॉन का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय पश्चिम बंगाल के मायापुरी में है। वहां जो भी फैसला लिया जाता है, उसका पालन पूरी दुनिया में होता है। अब बदले हुए हालात में, पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है और इस्कॉन को नया प्रमुख मिला है। इसलिए, हमें उन्हें सनातन धर्म के नियमों का पालन करने और भगवान जगन्नाथ से जुड़े अनुष्ठान गलत समय पर न करने के लिए मनाना चाहिए।'' पत्र में देब ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार, भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा 'ज्येष्ठ पूर्णिमा' को और रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से नौ दिन के भीतर होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ''हालांकि इस्कॉन भारत में इन दिनों का पालन करता है, लेकिन देश भर में उनकी ज़्यादातर रथ यात्राएं गलत समय पर आयोजित की जाती हैं।''