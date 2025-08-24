Punjabi Truck Driver Harjinder Singh Arrested in America Family in Shock 3 Died सदमे में परिवार; अमेरिका में गिरफ्तार पंजाबी ट्रक ड्राइवर के परिवार ने लगाई गुहार, हुई थी तीन की मौत, India News in Hindi - Hindustan
सदमे में परिवार; अमेरिका में गिरफ्तार पंजाबी ट्रक ड्राइवर के परिवार ने लगाई गुहार, हुई थी तीन की मौत

हरजिंदर (28) पर अमेरिका में वाहन दुर्घटना में गैर इरादतन हत्या का आरोप है। उसके वाहन से 12 अगस्त को फ्लोरिडा हाईवे पर हुए हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Sun, 24 Aug 2025 06:26 PM
अमेरिका में एक हादसे के बाद गिरफ्तार ट्रक चालक और पंजाब निवासी हरजिंदर सिंह के परिवार और पैतृक गांव रतौल के लोगों ने मामले में अदालत से नरम रुख अपनाने की गुहार लगाई है। इस मामले में हरजिंदर को 45 साल कारावास की सजा हो सकती है। परिवार के सदस्यों और गांव के लोगों ने इस मामले में एकजुटता प्रकट करते हुए कहा, ‘‘वह केवल 28 वर्ष का है, यह उसका दुर्भाग्य था।’’ पंजाब के तरनतारन जिले के रतौल गांव के 28 वर्षीय चालक के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया गया है।

मीडिया में आई खबर के मुताबिक, हरजिंदर (28) पर अमेरिका में वाहन दुर्घटना में गैर इरादतन हत्या का आरोप है। उसके वाहन से 12 अगस्त को फ्लोरिडा हाईवे पर हुए हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के समय वह कथित तौर पर सड़क पर गलत तरीके से यू-टर्न ले रहा था। न्यूयॉर्क पोस्ट में बृहस्पतिवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक हरजिंदर दुर्घटना के बाद कैलिफोर्निया भाग गया था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर मुकदमे के लिए फ्लोरिडा वापस लाया गया है।

हरजिंदर के एक रिश्तेदार दिलबाग सिंह ने कहा कि परिवार कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘परिवार सदमे में है।’' सिंह ने तरनतारन में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम दुर्घटना में तीन लोगों की मौत से भी दुखी हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। उसकी उम्र 28 साल है और अगर उसे 45 साल की जेल हुई, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके परिवार की क्या हालत होगी।’’ सिंह ने सिख संगठनों से हरजिंदर को सहायता प्रदान करने के लिए आगे आने की अपील की। हरजिंदर जमीन गिरवी रख 2018 में अमेरिका गया था।

हरजिंदर के बड़े भाई तेजिंदर सिंह अपने परिवार और मां के साथ तरनतारन में रहते हैं। उनके पिता की मौत हो चुकी है और परिवार खेतीबाड़ी से जीवनयापन करता है। घटना के एक सप्ताह बाद, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने वाणिज्यिक ट्रक चालक कार्य वीजा जारी करने पर रोक लगाने की घोषणा की। रतौल गांव के कई लोग हरजिंदर के समर्थन में आगे आए और उन्हें एक मेहनती व्यक्ति बताया। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि हरजिंदर ने गलती की है, लेकिन उन्होंने मांग की कि अमेरिकी अधिकारी मामले में नरम रुख अपनाएं।

'दुर्घटना जानबूझकर नहीं की गई'

गांव के सरपंच जशनदीप सिंह ने कहा कि वे परिवार के साथ खड़े हैं और अपील की कि हरजिंदर को कोई कठोर सजा नहीं दी जाए। बठिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से आग्रह किया है कि हरजिंदर को कानूनी सलाहकारों तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनका मामला उचित तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। इस बीच, एक ऑनलाइन मंच ‘चेंज डॉट ओआरजी’ पर एक समूह - कलेक्टिव पंजाबी यूथ - द्वारा एक याचिका शुरू की गई है, जिसमें हरजिंदर के लिए कम सजा की मांग की गई है, और दलील दी गई कि यह दुखद दुर्घटना जानबूझकर नहीं की गई थी। इसपर अबतक 18 लोग ऑनलाइन हस्ताक्षर कर चुके हैं।

