एक और पंजाबी सिंगर तेजी कहलों पर जानलेवा हमला, गैंगवार में मारी गोली; धमकी भी दी

संक्षेप: गोदारा गैंग का कहना है कि वह हमारे खिलाफ ऐक्टिव गैंग्स को हथियार मुहैया करा रहा था और उनके लिए मुखबिरी भी करता था। बयान में कहा गया कि हमने तेजी कहलों पर कनाडा में फायरिंग की है। उसके पेट में गोली मारी गई है। यदि वह समझ जाएगा तो अच्छी बात है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अगली बार हम खत्म ही कर देंगे।

Wed, 22 Oct 2025 03:10 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कनाडा में पंजाबी सिंगर तेजी कहलों को गोली मारे जाने की खबर है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों ने दावा किया है कि तेजी कहलों को पेट में गोली मारी गई है। काफी समय से चले आ रहे गैंगवॉर के चलते यह हमला किया गया है। रोहित गोदारा की गैंग से जुड़े महेंद्र सरण दिलाना, राहुल रिनाउ और विकी पहलवान ने कहा कि हमने इसलिए तेजी कहलों को गोली मारी है क्योंकि वह हमारे खिलाफ ऐक्टिव गैंग्स को हथियार मुहैया करा रहा था और उनके लिए मुखबिरी भी करता था। गैंग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हमने तेजी कहलों पर कनाडा में फायरिंग की है। उसके पेट में गोली मारी गई है। यदि वह समझ जाएगा तो अच्छी बात है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अगली बार हम खत्म ही कर देंगे।

रोहित गोदारा गैंग ने पंजाबी सिंगर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह हमारी विरोधी गैंगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देता था। इसके अलावा उन लोगों के लिए खुफियागीरी करता था। फिलहाल कनाडा की जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। इस महीने की शुरुआत में ही राजस्थआन में 40 साल के कारोबारी रमेश रुलानिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्याकांड तब हुआ था, जब वह एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। पुलिस का कहना था कि कारोबारी को मारने वाले हत्यारे सुबह 5:20 पर जिम में घुसे थे और बेहद करीब से रुलानिया को गोली मारने के बाद भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज में भी दिखता है कि कैसे हत्यारे जिम में घुस आए थे और फिर गोली मारकर भाग निकले।

पुलिस को संदेह है कि इस हत्याकांड में भी रोहित गोदारा गैंग का हाथ था। आरोप है कि रुलानिया को पहले ही धमकियां मिल रही थीं। उनसे कहा जा रहा था कि यदि वे फिरौती नहीं देंगे तो फिर मौत का शिकार होंगे। अंत में अपराधियों ने यही किया। गोदारा गैंग फिलहाल राजस्थान के डीडवाना समेत कई जिलों में ऐक्टिव है। रुलानिया की तरह कई और कारोबारियों को भी धमकी मिली है और उनसे बड़ी मोटी रकम की डिमांड की जा रही है। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा को रावतराम स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल गोदारा बेहद खूंखार हो गया है और उसने दुस्साहस दिखाते हुए कई लोगों की जानें ली हैं।

