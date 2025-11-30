कनाडा से लौटी महिला का किसी और से चक्कर, पति ने टोका तो आशिक संग मिलकर करवा दी हत्या

संक्षेप: हत्याकांड के बाद शिकायत गुरविंदर की बहन मनवीर कौर ने दर्ज कराई, जो कनाडा की स्थायी निवासी हैं। वह अभी फाजिल्का के जोदकी कंकर गांव में अपने ससुराल में रुकी हैं। रूपिंदर कौर ने 2019 में कनाडा प्रवास किया था।

कनाडा से लौटी महिला को पंजाब के फरीदकोट में अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस वारदार में रूपिंदर कौर का प्रेमी प्रीत सिंह भी शामिल बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या रूपिंदर कौर को कनाडा से निर्वासित किया गया था? प्रीत सिंह बठिंडा का निवासी है और वह भी कनाडा लौटा था। पताया लगाया जा रहा है कि क्या प्रीत भी इसमें लिप्त था। रूपिंदर कौर का गुरविंदर सिंह से नवंबर 2023 में विवाह हुआ था। गुरविंदर एक निजी बैंक में नौकरी करता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हत्याकांड के बाद शिकायत गुरविंदर की बहन मनवीर कौर ने दर्ज कराई, जो कनाडा की स्थायी निवासी हैं। वह अभी फाजिल्का के जोदकी कंकर गांव में अपने ससुराल में रुकी हैं। रूपिंदर कौर ने 2019 में कनाडा प्रवास किया था। विवाह के लिए वह भारत लौटी, फिर वापस चली गई। जनवरी 2025 में वह स्थायी रूप से भारत लौटी और सुखनवाला गांव में गुरविंदर के साथ रहने लगी। उनके माता-पिता मार्च 2025 में कनाडा चले गए, जिससे दंपति अकेले रह गए।

महीनों से कर रहा था शिकायत मनवीर कौर के अनुसार, गुरविंदर महीनों से शिकायत कर रहा था कि रूपिंदर उसे छोटी-मोटी बातों पर तंग करती है। वह उसके चरित्र पर भी शक करता था। गुरविंदर ने बताया था कि रूपिंदर खुद को कनाडा में अच्छी तरह सेटल बताती और उसने अनिच्छा से शादी की थी। 28 नवंबर को गुरविंदर ने मनवीर को फोन पर बताया कि उसके पास रूपिंदर के बठिंडा के प्रीत सिंह के साथ अवैध संबंधों का सबूत है। उसने कहा कि रूपिंदर और उसका प्रेमी मिलकर उसे मारकर जमीन हड़पना चाहते हैं। उसी रात करीब 11:30 बजे मनवीर को फोन आया कि गुरविंदर की हत्या हो गई है और उनका शव घर की छत पर पड़ा मिला।