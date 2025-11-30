Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPunjab woman returned from Canada arrested charges of murdering her husband
कनाडा से लौटी महिला का किसी और से चक्कर, पति ने टोका तो आशिक संग मिलकर करवा दी हत्या

कनाडा से लौटी महिला का किसी और से चक्कर, पति ने टोका तो आशिक संग मिलकर करवा दी हत्या

संक्षेप:

हत्याकांड के बाद शिकायत गुरविंदर की बहन मनवीर कौर ने दर्ज कराई, जो कनाडा की स्थायी निवासी हैं। वह अभी फाजिल्का के जोदकी कंकर गांव में अपने ससुराल में रुकी हैं। रूपिंदर कौर ने 2019 में कनाडा प्रवास किया था।

Sun, 30 Nov 2025 09:09 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कनाडा से लौटी महिला को पंजाब के फरीदकोट में अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस वारदार में रूपिंदर कौर का प्रेमी प्रीत सिंह भी शामिल बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या रूपिंदर कौर को कनाडा से निर्वासित किया गया था? प्रीत सिंह बठिंडा का निवासी है और वह भी कनाडा लौटा था। पताया लगाया जा रहा है कि क्या प्रीत भी इसमें लिप्त था। रूपिंदर कौर का गुरविंदर सिंह से नवंबर 2023 में विवाह हुआ था। गुरविंदर एक निजी बैंक में नौकरी करता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:लिव-इन पार्टनर पर पति की क्रूरता वाला मुकदमा चलेगा या नहीं? HC ने सुनाया फैसला

हत्याकांड के बाद शिकायत गुरविंदर की बहन मनवीर कौर ने दर्ज कराई, जो कनाडा की स्थायी निवासी हैं। वह अभी फाजिल्का के जोदकी कंकर गांव में अपने ससुराल में रुकी हैं। रूपिंदर कौर ने 2019 में कनाडा प्रवास किया था। विवाह के लिए वह भारत लौटी, फिर वापस चली गई। जनवरी 2025 में वह स्थायी रूप से भारत लौटी और सुखनवाला गांव में गुरविंदर के साथ रहने लगी। उनके माता-पिता मार्च 2025 में कनाडा चले गए, जिससे दंपति अकेले रह गए।

महीनों से कर रहा था शिकायत

मनवीर कौर के अनुसार, गुरविंदर महीनों से शिकायत कर रहा था कि रूपिंदर उसे छोटी-मोटी बातों पर तंग करती है। वह उसके चरित्र पर भी शक करता था। गुरविंदर ने बताया था कि रूपिंदर खुद को कनाडा में अच्छी तरह सेटल बताती और उसने अनिच्छा से शादी की थी। 28 नवंबर को गुरविंदर ने मनवीर को फोन पर बताया कि उसके पास रूपिंदर के बठिंडा के प्रीत सिंह के साथ अवैध संबंधों का सबूत है। उसने कहा कि रूपिंदर और उसका प्रेमी मिलकर उसे मारकर जमीन हड़पना चाहते हैं। उसी रात करीब 11:30 बजे मनवीर को फोन आया कि गुरविंदर की हत्या हो गई है और उनका शव घर की छत पर पड़ा मिला।

संदिग्ध प्रेमी की तलाश जारी

शिकायत के मुताबिक, गुरविंदर के चचेरे भाई जतिंदर सिंह ने देखा कि डिनर के बाद करीब 11 बजे वे टहल रहे थे, तभी एक अज्ञात व्यक्ति गुरविंदर के घर पहुंचा। रूपिंदर ने दरवाजा खोला और थोड़ी ही देर बाद हत्या का पता चला। जांच में अलमारी से सोना गायब मिला। फरीदकोट के डीएसपी तरलोचन सिंह ने बताया कि रूपिंदर कौर कनाडा से निर्वासित की गई थी, जिसकी जांच चल रही है। प्रीत सिंह का बैकग्राउंड भी खंगाला जा रहा है। गुरविंदर की मौत का सटीक कारण अभी अज्ञात है, क्योंकि शव पर कोई चोट के निशान नहीं मिले।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Punjab Canada Husband Wife
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।