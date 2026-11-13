महंगाई का जबरदस्त झटका, दूध के दाम एक से आठ रुपये तक बढ़े; देख लीजिए नई कीमतें

इससे पहले अमूल और मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें आज से ही लागू होंगी। अब इस राज्य में भी कंपनी ने दूध के दाम आठ रुपये तक बढ़ा दिए हैं।

पंजाब के लोगों को आज से महंगाई का जोरदार झटका लगने वाला है। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड के प्रमुख ब्रांड वेरका ने अपने पाउच वाले दूध की कीमतों में 1 रुपये से लेकर 8 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें शुक्रवार सुबह से पंजाब और दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के इलाकों में लागू हो गई हैं।

एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेडरेशन ने गुरुवार को इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक 500 मिलीलीटर पैक की नई कीमतों की बात करें फुल क्रीम दूध 36 रुपये से बढ़कर 38 रुपये का बिकेगा। वहीं स्टैंडर्ड दूध 33 रुपये से बढ़कर 35 रुपये का हो गया है। टोंड दूध की कीमत 30 रुपये से बढ़कर 31 रुपये, डबल टोंड दूध 27 रुपये से बढ़कर 28 रुपये और गाय के दूध की कीमत 31 रुपये से बढ़ाकर 33 रुपये कर दी गई है। स्किम्ड दूध 24 रुपये से बढ़कर 25 रुपये कर दी गई।

बड़े पैकेट पर बड़ा झटका इसके अलावा 1 लीटर, 1.5 लीटर और 2 लीटर पैक के नए दाम बड़े पैक की कीमतों में भी बदलाव हुआ है। फुल क्रीम दूध अब 72 रुपये के बजाय 76 रुपये में मिलेगा, जबकि स्टैंडर्ड दूध 65 रुपये से बढ़कर 69 रुपये का हो गया है। वहीं टोंड दूध की कीमत 59 रुपये से बढ़कर 61 रुपये और डबल टोंड दूध की कीमत 53 रुपये से बढ़कर 55 रुपये कर दी गई है।

1.5 लीटर पैक की बात करें तो फुल क्रीम दूध की कीमत 106 रुपये से बढ़कर 112 रुपये और स्टैंडर्ड दूध की कीमत 96 रुपये से बढ़कर 102 रुपये हो गई है। इसके अलावा 1.5 लीटर गाय के दूध का दाम 90 रुपये से बढ़ाकर 96 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा 2 लीटर पैक की फुल क्रीम दूध अब 142 रुपये की जगह 150 रुपये में मिलेगा, जबकि स्टैंडर्ड दूध की कीमत 128 रुपये से बढ़कर 136 रुपये हो गई है।

इन पैक्स के दाम नहीं बढ़े, लेकिन घटेगी मात्रा फेडरेशन ने 180 मिलीलीटर डबल टोंड दूध और 350 मिलीलीटर टोंड दूध की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, मौजूदा पैकेजिंग फिल्म का स्टॉक खत्म होने के बाद 350 मिलीलीटर टोंड दूध के पैक की मात्रा घटाकर 320 मिलीलीटर और 450 मिलीलीटर स्टैंडर्ड दूध के पैक की मात्रा घटाकर 430 मिलीलीटर करने का फैसला लिया गया है।