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सुखबीर सिंह बादल के करीबी पर बरसाईं गोलियां, पंजाब में दु:साहसिक वारदात को दिया अंजाम

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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पंजाब में एक दु:साहसिक वारदात सामने आई है। यहां पर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल के सहयोगी को गोली मार दी गई। इस घटना में गोली का शिकार हुए व्यक्ति का नाम, काला जबांधा बताया गया है। वह शिअद नेता सुखबीर सिंह बादल का करीबी बताया गया है।

सुखबीर सिंह बादल के करीबी पर बरसाईं गोलियां, पंजाब में दु:साहसिक वारदात को दिया अंजाम

पंजाब में एक दु:साहसिक वारदात सामने आई है। यहां पर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल के सहयोगी को गोली मार दी गई। इस घटना में गोली का शिकार हुए व्यक्ति का नाम, दलवीर सिंह बताया गया है। उसे स्थानीय लोग काला जबांधा के नाम से भी जानते हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह घटना पंजाब के मनसा जिले में हुई। गोली किसने चलाई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। बताया जाता है कि जबांधा बरेटा कस्बे में अपनी दुकान पर था। उसी वक्त हमलावर वहां आया गोलियां बरसाने लगा। गोली लगने के बाद जबांधा को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस हमले के पीछे क्या वजह है, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

कौन है दलवीर जाबांधा

जाबांधा ने शिरोमणि अकाली दल के जोन इंचार्ज के रूप में और जिला परिषद के सदस्य के रूप में सेवा दी है। उन्हें शिअद प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के करीब भी माना जाता है। घटना के चश्मदीदों ने बताया कि जबांध दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी में थी। इसी वक्त एक मोटरसाइकिल सवार वहां पर आया और उसके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। इसके तत्काल बाद वह मोटरसाइकिल सवार वहां से भाग निकला।

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स्थानीय निवासी का क्या दावा

एक स्थानीय निवासी गुरजंत सिंह ने दावा किया कि सिर्फ एक गोली मारी गई थी। उन्होंने बताया कि हमलावर करीब बीस साल का युवक था। गोलीबारी के इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हमलावर को तलाशने की कोशिश जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है।

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इस घटना को लेकर बरेटा थाना प्रभारी कौर सिंह ने पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहाकि इस हमले को पुलिस इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई विशेष टीमें गठित की गई हैं। यह टीमें इस घटना के बारे में अलग-अलग पहलुओं पर जांच कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से पड़ताल की जा रही है और तकनीकी व अन्य सबूतों के आधार पर जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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Deepak Mishra

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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