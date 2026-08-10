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कुछ लोग तो जश्न मनाने लगे…अकाली दल संग BJP का गठबंधन होगा कि नहीं? हरियाणा CM का चौंकाने वाला जवाब

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब की वर्तमान आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामले में भगवंत मान सरकार ने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है।

nayab singh saini
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजनीतिक अभियान की कमान संभाल रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज (सोमवार, 10 अगस्त को) शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ किसी भी तरह के चुनावी गठबंधन की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका यह बयान तब आया है, जब दोनों पुराने सहयोगी दलों (शिरोमणि अकाली दल (SAD) और भाजपा) में गठबंधन की चर्चा तेज है।हाल ही में SAD चीफ सुखबीर सिंह बादल ने नई दिल्ली में पीएम मोदी संग मुलाकात की थी। तब से यह चर्चा तेज हो गई थी कि दोनों दल आगामी पंजाब चुनाव में फिर एकसाथ आ सकते हैं लेकिन नायब सिंह सैनी ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर सबको चौंका दिया है। सैनी ने कहा कि उनकी पार्टी का गठबंधन पंजाब की जनता के साथ है।

बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हुई मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में दोनों दलों के बीच पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले फिर से गठबंधन होने की चर्चा शुरू हो गई थी। पंजाब विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। हरियाणा में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए मासिक सहायता राशि जारी करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की संभावना के बारे में पूछे जाने पर सैनी ने कहा, “नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।”

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भाजपा का गठबंधन पंजाब की जनता के साथ

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने स्पष्ट किया, "भाजपा का गठबंधन पंजाब की जनता के साथ है।" इसके साथ ही उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य में अगली सरकार भाजपा ही बनाने जा रही है। उन्होंने कहा, ''भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पंजाब की जनता के साथ है।'' सैनी ने कहा कि वह यह बात पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि वह पंजाब में लोगों से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी। सुखबीर सिंह बादल से पीएम मोदी की हुई मुलाकात पर उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं।"

कुछ लोग तो जश्न मनाने लग गए…

उन्होंने हैरानी जताते हुए तंज कसा, "कुछ लोगों ने इस मुलाकात के बाद यह सोचकर जश्न मनाना शुरू कर दिया था कि आखिरकार मिलने का समय मिल ही गया।" भले ही भाजपा की ओर से गठबंधन की संभावना को नकार दिया गया हो, लेकिन राज्य में कुछ ही महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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कृषि कानूनों के कारण टूटा था 23 साल पुराना रिश्ता

बता दें कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन दो दशकों से भी अधिक पुराना रहा है। दोनों दलों ने मिलकर पंजाब में तीन बार- 1997 से 2002, 2007 से 2012 और 2012 से 2017 तक साझा सरकार चलाई है। हालांकि, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर उपजे मतभेदों के बाद दोनों पार्टियों का 23 साल पुराना गठबंधन आधिकारिक रूप से टूट गया था। किसान आंदोलन के दौरान अकाली दल ने शुरू में इन कानूनों का समर्थन किया था, लेकिन बाद में किसानों के विरोध को देखते हुए उन्होंने कानूनों को निरस्त करने की मांग की और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से बाहर हो गए। इसके बाद 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव दोनों दलों ने अलग-अलग लड़ा, जिसमें दोनों को ही भारी चुनावी नुकसान का सामना करना पड़ा था।

आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना

इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब की वर्तमान आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामले में भगवंत मान सरकार ने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने राज्य सरकार की 'मावां धीयां' (Mawan Dhiyan) योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ चुनाव करीब आते ही महिलाओं को नकद राशि बांटी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं की विधवा पेंशन जैसे जरूरी लाभ रोक दिए गए हैं। (एजेंसी इनपुट्स के साथ)

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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