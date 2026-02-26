Hindustan Hindi News
आप नेता के करीबी की प्री वेडिंग शूट में नजर आई पंजाब पुलिस, सोशल मीडिया पर उठे सवाल

Feb 26, 2026 08:34 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
एक वीडियो को लेकर पंजाब पुलिस की खूब आलोचना हो रही है। इस वीडियो में पंजाब पुलिस, आम आदमी पार्टी नेता के परिजन की प्री-वेडिंग शूट में शामिल हुई है।

एक वीडियो को लेकर पंजाब पुलिस की खूब आलोचना हो रही है। इस वीडियो में पंजाब पुलिस, आम आदमी पार्टी नेता के परिजन की प्री-वेडिंग शूट में शामिल हुई है। यह मामला बटाला का है। विवाद तब शुरू हुआ जब शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता, बिक्रम सिंह मजीठिया ने एक्स पर यह मुद्दा उठाया। उन्होंने एक ऐसे वक्त में जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गुरुदासपुर जिले में पंजाब पुलिस के जवान मारे जा रहे हैं, प्राथमिकताएं तय की जानी चाहिए। तीखे बयानों की सिरीज में, मजीठिया ने आरोप लगाया कि पुलिस अभी तक यह पता लगाने में लगी है कि दो अधिकारियों की हत्या के पीछे कौन था। घटना कैसे घटी। इन सबके बीच अधिकारियों को इंजीनियर मानिक मेहता के ‘प्री-वेडिंग शूट’ में देखा गया। मानिक हाल ही में बटाला मार्केट कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और कथित तौर पर सत्तारूढ़ आप नेतृत्व के करीब हैं।

मजीठिया ने लिखी पोस्ट
एक्स पर 11 प्वॉइंट्स वाली पोस्ट में मजीठिया ने लिखा कि एक तरफ पंजाब पुलिस के दो जवान गुरुदासपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मारे जानते हैं। पंजाब पुलिस अभी तक यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या कैसे हुई। वहीं, दूसरी तरफ पंजाब पुलिस के सेवारत जवान, बटाला मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन इंजीनियर मानिक मेहता के प्री वेडिंग शूट में नजर आ रहे हैं। मजीठिया ने पूछा कि क्या पंजाब में यही सुरक्षा के इंतजाम हैं?

जवानों की सुरक्षा से बढ़कर?
मजीठिया ने आगे लिखा कि क्या एडहॉक वाले डीजीपी बताएंगे कि साथी जवानों की सुरक्षा के बजाए पुलिस के जवान प्री वेडिंग शूट के लिए क्यों तैनात किए गए थे। क्या आम आदमी पार्टी नेता का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन पुलिस की सुरक्षा से बढ़कर है। उन्होंने आगे लिखा कि इन हालात में केवल भगवान ही पंजाब को सुरक्षित रख सकते हैं। डीजीपी या मुख्यमंत्री कम गृहमंत्री से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। मजीठिया का कहना है कि यह पहली बार हुआ है जब पंजाब पुलिस के जवानों का इस्तेमाल प्री-वेडिंग शूट के लिए हो रहा है। जब पुलिस जिंदगी बचाने की जगह सेलिब्रेशंस में तैनात होने लगती है तो प्राथमिकताएं खुद-ब-खुद सामने आ जाती हैं।

ऐक्शन की मांग
इसके साथ ही मजीठिया ने इस मामले में ऐक्शन की मांग भी उठाई है। उन्होंने लिखा कि मार्केट कमेटी चेयरमैन मानिक मेहता को सस्पेंड किया जाना चाहिए। उन्होंने कहाकि इसके अलावा इस वीडियो शूट में दिखने वाले पंजाब पुलिस के जवानों को भी सस्पेंड कर दिया जाए।

