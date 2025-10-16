Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPunjab Police DIG arrested red handed while taking bribe, how IPS Harcharan Bhullar came under CBI custody

रंगे हाथों घूस लेते पंजाब पुलिस के DIG गिरफ्तार, CBI की गिरफ्त में कैसे आए IPS हरचरण भुल्लर

संक्षेप: मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से जुड़े मामले में यह कार्यवाही हुई है। कारोबारी की तरफ से उनके खिलाफ शिकायत दी गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने ट्रैप लगाकर उन्हें दबोचा। इससे पंजाब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

Thu, 16 Oct 2025 04:15 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
share Share
Follow Us on
रंगे हाथों घूस लेते पंजाब पुलिस के DIG गिरफ्तार, CBI की गिरफ्त में कैसे आए IPS हरचरण भुल्लर

हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप कुमार लाठर की सुसाइड से मचे बवाल के बीच अब पड़ोसी राज्य पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने रोपड़ रेंज के डीआईजी और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उन्हें मोहाली से गिरफ्तार किया गया है।

मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से जुड़े मामले में यह कार्यवाही हुई है। कारोबारी की तरफ से उनके खिलाफ शिकायत दी गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने ट्रैप लगाकर उन्हें दबोचा। जैसे ही डीआईजी ने रिश्वत की रकम पकड़ी, टीम ने मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से नोटों के बंडल भी बरामद हुए हैं। इससे पंजाब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सीबीआई जल्द ही डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को स्पेशल कोर्ट में पेश कर सकती है।

ये भी पढ़ें:IPS पूरन केस में एक और ट्विस्ट, अब IAS पत्नी के खिलाफ FIR; तीन अन्य नामजद कौन?

DIG पर क्या आरोप?

रोपड़ रेंज में उनकी तैनाती के दौरान कई अवैध कार व्यापार के मामले सामने आए थे, जहां चेसिस नंबर बदलकर स्क्रैप गाड़ियां बेची जा रही थीं। भुल्लर पर इन मामलों को दबाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप हैं। स्क्रैप कारोबारी की तरफ से डीआईजी के खिलाफ शिकायत दी गई थी, जिस में उस से पांच लाख रुपए हर महीने वसूलने के आरोप थे। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनके घर और ऑफिस पर छापेमारी की, जहां से अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। वहीं, राजनीतिक दलों ने इसे गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान से केंद्रीय जांच की मांग की है। अकाली दल ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी है। वहीं, सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इस मामले को व्यक्तिगत भ्रष्टाचार बताया है।

ये भी पढ़ें:प्रेशर और ट्विस्ट के बीच हुआ IPS पूरन का अंतिम संस्कार, बेटियों ने दी मुखाग्नि

दफ्तर और आवास पर भी सर्च ऑपरेशन

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई टीम ने डीआईजी के दफ्तर और आवास पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। जांच एजेंसी को शक है कि उनके पास से भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिल सकते हैं। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी डीआईजी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है।

रिश्वत लेने की बात कबूल की

पूछताछ में भुल्लर ने रिश्वत लेने की बात कबूल की है। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज हो गया है। अभी वह सीबीआई की हिरासत में हैं। भुल्लर को कल चंडीगढ़ में सीबीआई की की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां 14 दिनों की रिमांड की मांग की जा सकती है। सीबीआई को डीआईजी भुल्लर के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ लेनदेन और प्रभाव के दुरुपयोग की शिकायतें मिली थीं। इसी आधार पर एजेंसी ने जांच शुरू की थी। मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी का आरोप है कि भुल्लर ने पहले उससे 2 लाख रुपये महीना लिया था, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये महीना कर दिया था। सीबीआई ने उनसे जुड़े चंडीगढ़ और रोपड़ में कई जगह छापा भी मारा है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
CBI Punjab Punjab News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।