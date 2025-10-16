रंगे हाथों घूस लेते पंजाब पुलिस के DIG गिरफ्तार, CBI की गिरफ्त में कैसे आए IPS हरचरण भुल्लर

संक्षेप: मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से जुड़े मामले में यह कार्यवाही हुई है। कारोबारी की तरफ से उनके खिलाफ शिकायत दी गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने ट्रैप लगाकर उन्हें दबोचा। इससे पंजाब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप कुमार लाठर की सुसाइड से मचे बवाल के बीच अब पड़ोसी राज्य पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने रोपड़ रेंज के डीआईजी और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उन्हें मोहाली से गिरफ्तार किया गया है।

मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से जुड़े मामले में यह कार्यवाही हुई है। कारोबारी की तरफ से उनके खिलाफ शिकायत दी गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने ट्रैप लगाकर उन्हें दबोचा। जैसे ही डीआईजी ने रिश्वत की रकम पकड़ी, टीम ने मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से नोटों के बंडल भी बरामद हुए हैं। इससे पंजाब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सीबीआई जल्द ही डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को स्पेशल कोर्ट में पेश कर सकती है।

DIG पर क्या आरोप? रोपड़ रेंज में उनकी तैनाती के दौरान कई अवैध कार व्यापार के मामले सामने आए थे, जहां चेसिस नंबर बदलकर स्क्रैप गाड़ियां बेची जा रही थीं। भुल्लर पर इन मामलों को दबाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप हैं। स्क्रैप कारोबारी की तरफ से डीआईजी के खिलाफ शिकायत दी गई थी, जिस में उस से पांच लाख रुपए हर महीने वसूलने के आरोप थे। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनके घर और ऑफिस पर छापेमारी की, जहां से अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। वहीं, राजनीतिक दलों ने इसे गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान से केंद्रीय जांच की मांग की है। अकाली दल ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी है। वहीं, सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इस मामले को व्यक्तिगत भ्रष्टाचार बताया है।

दफ्तर और आवास पर भी सर्च ऑपरेशन गिरफ्तारी के बाद सीबीआई टीम ने डीआईजी के दफ्तर और आवास पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। जांच एजेंसी को शक है कि उनके पास से भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिल सकते हैं। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी डीआईजी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है।

रिश्वत लेने की बात कबूल की पूछताछ में भुल्लर ने रिश्वत लेने की बात कबूल की है। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज हो गया है। अभी वह सीबीआई की हिरासत में हैं। भुल्लर को कल चंडीगढ़ में सीबीआई की की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां 14 दिनों की रिमांड की मांग की जा सकती है। सीबीआई को डीआईजी भुल्लर के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ लेनदेन और प्रभाव के दुरुपयोग की शिकायतें मिली थीं। इसी आधार पर एजेंसी ने जांच शुरू की थी। मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी का आरोप है कि भुल्लर ने पहले उससे 2 लाख रुपये महीना लिया था, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये महीना कर दिया था। सीबीआई ने उनसे जुड़े चंडीगढ़ और रोपड़ में कई जगह छापा भी मारा है।