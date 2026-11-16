ISI समर्थित आतंकी संगठन ने ली कांस्टेबल की हत्या की जिम्मेदारी, पोस्टर में धमकी
पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल विनोद कुमार की हत्या की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित आतंकी संगठन ने ली है। इस आतंकी संगठन का नाम, तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान है।
पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल विनोद कुमार की हत्या की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित आतंकी संगठन ने ली है। इस आतंकी संगठन का नाम, तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान है। इस समूह का कर्ताधर्ता पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शहजाद भट्टी है। यह दावा उस समय सामने आया जब, तहरीक-ए-तालिबान का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ शुरू हुआ। इस पोस्टर में पुलिस जवानों और सुरक्षा बलों के लिए धमकी भी दी गई है। पोस्टर में लिखा है कि हम गलियों में कम और घरों में घुसकर ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारेंगे।
पोस्टर की पुष्टि नहीं
हालांकि पंजाब पुलिस ने स्वतंत्र तौर पर इस पोस्टर की वास्तविकता की पुष्टि नहीं की। अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस (कानून और व्यवस्था) पीके सिन्हा ने कहा कि हत्या की जिम्मेदारी का दावा करने वाला एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जांच करने वाली टीम इस पर नजर रख रही है। पंजाब पुलिस के जवान की इस हत्या ने शाहजाद भट्टी नेटवर्क की गतिविधियों की तरफ ध्यान खींचा है। खुफिया एजेंसियां इस घटना से जुड़ा मान रही हैं। कहा जाता है कि शाहजाद भट्टी प्रॉक्सी आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान को चलाता है।
क्या है मामला
गौरतलब है कि पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल विनोद कुमार का शव रविवार देर रात को संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। विनोद का शव पंजाब के गुरदासपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मानकौर बाईपास के पास मिला। इसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। विनोद के सिर पर चोट के निशान मिले हैं, जबकि परिजनों ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने हालांकि अभी गोली लगने की पुष्टि नहीं की है।
विनोद कुमार पठानकोट के सुजानपुर में वायरलेस ड्यूटी पर तैनात थे। हाल ही में वह फिल्लौर में प्रशिक्षण के लिए गए थे। परिजनों के अनुसार, रविवार शाम घर लौटते समय उन्होंने अपने भाई को फोन कर मानकौर बाईपास पर इंतजार करने की जानकारी दी और वहां से ले जाने के लिए कहा था। जब उनका भाई मौके पर पहुंचा तो विनोद वहां नहीं मिले। परिवार ने तलाश शुरू की और रात करीब एक बजे उनका शव सड़क किनारे मिला।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर
सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल गुरदासपुर भेज दिया गया। गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य ने बताया कि परिजनों ने विनोद कुमार को गोली मारे जाने की आशंका जताई है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा।
इस बीच, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के पंजाब अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि विनोद कुमार का शव खून से लथपथ मिला है और उन्हें गोली लगने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पंजाब में पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
ढिल्लों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में सीमावर्ती जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और अपराधियों में कानून का भय नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी हर बार जांच जारी होने की बात कहते हैं, लेकिन पंजाब में हत्याओं की घटनाओं पर रोक कब लगेगी। उन्होंने सवाल किया कि जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।