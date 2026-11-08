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पंजाब पुलिस पांच लाख के इनामी गैंगस्टर 'अफरीदी' को इथियोपिया से खींच लाई भारत

By Shubham Sharma
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तरनतारन जिले के टुट गांव का रहने वाला गुरविंदर उर्फ अफरीदी पंजाब पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। उस पर 35 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं।

Gangster Afridi
पंजाब पुलिस के इतिहास में किसी अफ्रीकी देश से किसी भगोड़े गैंगस्टर को वापस लाने का यह पहला मामला है।

विदेशों में बैठकर पंजाब में रंगदारी और टारगेट किलिंग का नेटवर्क चलाने वाले भगोड़े गैंगस्टरों पर पंजाब पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा और अनोखा प्रहार किया है। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) और काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने अफ्रीकी देश इथियोपिया से मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गुरविंदर सिंह उर्फ अफरीदी को सफलतापूर्वक डिपोर्ट कराकर भारत वापस ले आई है।

पंजाब सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए के इनामी घोषित गैंगस्टर अफरीदी को लेकर AGTF की विशेष टीम रविवार (8 नवंबर 2026) सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पहुंची। पंजाब पुलिस के इतिहास में किसी अफ्रीकी देश से किसी भगोड़े गैंगस्टर को वापस लाने का यह पहला मामला है।

ऑपरेशन शाहिद: 10 महीने का अंतरराष्ट्रीय धरपकड़

पंजाब पुलिस के पुलिस महानिदेशक (DGP) और AGTF के अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे ऑपरेशन को 'ऑपरेशन शाहिद' नाम दिया गया था।

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AGTF के एसपी बिक्रम बराड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में लगातार सर्विलांस और खुफिया इनपुट जुटाए।

पंजाब पुलिस की तरफ से हाल ही में गठित 'ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्राडिशन सेल' ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय (MEA) और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर इथियोपिया में अफरीदी को ट्रैक किया और उसे डिपोर्ट करवाया।

अफरीदी कुख्यात 'डोनी बल - प्रभ दासूवाल' आपराधिक सिंडिकेट का मुख्य सरगना है, जो विदेशों में बैठकर पंजाब में रंगदारी, जबरन वसूली, गोलीबारी और लक्षित हत्याओं के निर्देश दे रहा था।

तरनतारन चर्च हमला और अन्य संगीन मामले

तरनतारन जिले के टुट गांव का रहने वाला गुरविंदर उर्फ अफरीदी पंजाब पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था। उस पर 35 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं।

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31 अगस्त 2022 को तरनतारन जिले के थक्करपुरा गांव में स्थित एक चर्च में चार नकाबपोश हमलावरों ने सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर भगवान यीशु और माता मैरी की मूर्तियों में तोड़फोड़ की थी तथा पादरी की कार में आग लगा दी थी। जून 2024 में अमृतसर देहात पुलिस की तरफ से गिरफ्तार मुख्य आरोपी जसविंदर सिंह उर्फ मुंशी ने पूछताछ में अफरीदी को इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था।

तरनतारन के सदर पट्टी थाने में चोरी, घर में जबरन घुसने और आर्म्स एक्ट (IPC 380, 457 व 25 आर्म्स एक्ट) के तहत मामला दर्ज हुआ था, हालांकि पक्षों के बीच समझौते के बाद फरवरी 2024 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द कर दिया था।

पंजाब पुलिस की इस ऐतिहासिक सफलता से विदेश भाग चुके अन्य गैंगस्टरों के लिए भी कड़ा संदेश गया है कि वे किसी भी देश में छिपे हों, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते

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लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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