संदीप पाठक के दिल्ली वाले घर पर पहुंची पंजाब पुलिस, पिछले दरवाजे से भागे सांसद- VIDEO
आपको बता दें कि 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से संदीप पाठक, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजिन्दर गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल ने पार्टी छोड़ दी थी।
Sandeep Pathak News: हाल में आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब पुलिस ने दो प्राथमिकियां दर्ज की हैं। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, पाठक के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। हालांकि इन प्राथमिकियों के बारे में अभी कोई और विवरण सामने नहीं आया है।
इस बीच खबर सामने आ रही है कि पंजाब पुलिस की एक टीम दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर गिरफ्तार करने पहुंची। गिरफ्तारी से बचने के लिए संदीप पाठक अपना सरकारी आवास के पिछले दरवाजे से निकलते देखे गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।
राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की रिपोर्ट्स पर कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है और न ही किसी पुलिस अधिकारी ने इस संबंध में उनसे संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की सेवा की है। देश किसी भी पार्टी से बड़ा है। मैं कभी इसे धोखा नहीं दूंगा और न किसी को देने दूंगा। अगर मेरे जैसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, तो यह दिखाता है कि वे कितने डरे हुए हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं।
आपको बता दें कि संदीप पाठक उन सात राज्यसभा सदस्यों में शामिल हैं, जिन्होंने आप छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से संदीप पाठक, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजिन्दर गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल ने यह आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपने सिद्धांतों, मूल्यों और बुनियादी आदर्शों से भटक गई है। इन सात सांसदों में से छह पंजाब से हैं।
बाद में राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने भाजपा में उनके शामिल होने को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया, जिससे उच्च सदन में 'आप' के सदस्यों की संख्या घटकर तीन रह गई।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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