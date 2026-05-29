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Punjab Nikay Chunav Results LIVE: पंजाब निकाय चुनावों में AAP ने बनाई मजबूत बढ़त, अकाली दल दे रही टक्कर

Punjab Nikay Chunav Results LIVE: पंजाब निकाय चुनाव 2026 के नतीजों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। राज्य के 8 नगर निगम, 75 नगर परिषद और 20 नगर पंचायतों के लिए वोटों की गिनती जारी है। AAP ने मजबूत बढ़त बना ली है।

Punjab Nikay Chunav Results LIVE: पंजाब निकाय चुनावों में AAP ने बनाई मजबूत बढ़त, अकाली दल दे रही टक्कर

Punjab Nikay Chunav Results LIVE

Jagriti Kumari| लाइव हिन्दुस्तान |
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Punjab Nikay Chunav Results LIVE: पंजाब निकाय चुनाव 2026 के नतीजों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। राज्य के 8 नगर निगम, 75 नगर परिषद और 20 नगर पंचायतों के लिए वोटों की गिनती जारी है। AAP ने मजबूत शुरूआत की है। वहीं अकाली दल भी टक्कर दे रही है। गौरतलब है कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हो रहे ये स्थानीय निकाय चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लिए भी इसे एक बड़ी अग्निपरीक्षा माना जा रहा है।

इससे पहले राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पंजाब नगर निकाय चुनावों में इस बार 63.94 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। नगर पंचायतों में सबसे अधिक 76.18 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। वहीं नगर परिषदों में 65.06 फीसदी और नगर निगमों में 59.91 फीसदी मतदान दर्ज किया गया।

पार्टीसीटों की संख्या
आम आदमी पार्टी150
शिरोमणि अकाली दल38
कांग्रेस39
निर्दलीय36
भाजपा4

Punjab Nikay Chunav Results LIVE: बोहा में 3 वार्ड पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत

Punjab Nikay Chunav Results LIVE: मानसा जिले के बोहा में कुल 13 वार्डों में से 4 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें से 3 पर निर्दलीय और 1 पर AAP उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। वहीं बरेटा के 14 वार्डों में से अब तक 4 निर्दलीय और 1 AAP उम्मीदवार को जीत मिली है।

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Punjab Nikay Chunav Results LIVE: सुखमनप्रीत टक्कर को मिली जीत

Punjab Nikay Chunav Results LIVE: पंजाब के शहरी निकायों के चुनाव परिणामों के मुताबिक वार्ड नंबर 7 से आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार सुखमनप्रीत टक्कर ने निर्दलीय उम्मीदवार मनजीत कौर को हराकर जीत हासिल की है। वहीं, वार्ड नंबर 8 से AAP के जरनैल सिंह ने कांग्रेस के जसबीर सिंह को मात दी है।

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Punjab Nikay Chunav Results LIVE: समराला में कांटे की टक्कर, SAD और AAP 4-4 वार्ड में आगे

Punjab Nikay Chunav Results LIVE: शुरुआती मतगणना रुझानों के अनुसार समराला में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। शिरोमणि अकाली दल (SAD) और आम आदमी पार्टी (AAP) 4-4 वार्डों में आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी एक-एक वार्ड में बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं, जगराओं में भी आम आदमी पार्टी 1 वार्ड में बढ़त बनाए हुए है।

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Punjab Nikay Chunav Results LIVE: गिद्दड़बाहा में AAP को 7 वार्डों में जीत

Punjab Nikay Chunav Results LIVE: मुक्तसर जिले के गिद्दड़बाहा में आम आदमी पार्टी ने 7 वार्डों में जीत हासिल कर ली है।

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Punjab Nikay Chunav Results LIVE: बठिंडा में AAP को 10 सीटें, 5 निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत

Punjab Nikay Chunav Results LIVE: बठिंडा जिले के अलग-अलग नगर निकायों से कुल 8 AAP उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे। इसमें बठिंडा नगर निगम से एक उम्मीदवार भी शामिल है। वहीं अलग अलग वार्डों से अब तक 5 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। 2 AAP उम्मीदवारों को जीत मिली है।

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Punjab Nikay Chunav Results LIVE: SAD को बठिंडा के 13 वार्डों में मिली जीत

Punjab Nikay Chunav Results LIVE: अब तक आए नतीजों में SAD ने बठिंडा जिले की अलग-अलग नगर पालिकाओं में 13 वार्ड जीत लिए हैं। अकाली उम्मीदवारों ने कोट शमीर से 3, संगत से 3, मलुका से 2, मेहराज से 2 और मौड़, लेहरा मोहब्बत और कोटफत्ता निकायों से 1-1 वार्ड जीता है।

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Punjab Nikay Chunav Results LIVE: कपूरथला नगर निगम में कांग्रेस को मिली शुरुआती बढ़त

Punjab Nikay Chunav Results LIVE: रुझानों में कपूरथला नगर निगम में कांग्रेस को शुरुआती बढ़त मिली है।

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