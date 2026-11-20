दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने अमृतपाल सिंह पंजाब रवाना, कितने दिन की है पैरोल
अमृतपाल सिंह असम के जेल से रवाना हो चुका है। उसे अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मिली है। पंजाब पुलिस उसका इंतजार कर रही है…
जेल में बंद पंजाब के सांसद और कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच असम के डिब्रूगढ़ शहर से विमान द्वारा नई दिल्ली रवाना किया गया। अदालत द्वारा दी गई पैरोल पर वह अपने पैतृक गांव में अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पंजाब जा रहे हैं। पुलिस थाने पर हमले के एक मामले में 2023 से यहां जेल में बंद अमृतपाल सिंह की यात्रा को अदालत के आदेशानुसार सुगम बनाने के लिए, उपायुक्त स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की एक टीम ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया।
परिवार को इंतजार
‘वारिस पंजाब दे’ प्रमुख की वकील जसबीर कौर ने मीडिया को बताया कि सिंह को रविवार को वापस डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल लाया जाएगा। कौर ने कहा कि उन्हें आज कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली ले जाया गया है। वह कल अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पंजाब जाने वाले हैं। व्यवस्थाओं के अनुसार, उन्हें 22 नवंबर को वापस डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिवार सिंह की दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में उनके शामिल होने का इंतजार कर रहा है, जिनका 8 नवंबर को 84 साल की आयु में निधन हो गया था।
अमृतपाल सिंह को जेल से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे तक सात वाहनों के काफिले में ले जाया गया, जहां से उन्हें विमान द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना किया गया। उनकी पैरोल 17 नवंबर को पंजाब की एक अदालत द्वारा जारी एक नए आदेश के बाद लागू की जा रही है। इससे पहले 14 नवंबर की यात्रा की व्यवस्था डिब्रूगढ़ और अमृतसर के बीच उपयुक्त उड़ानों और परिवहन सुविधाओं की अनुपलब्धता सहित अन्य लॉजिस्टिक कठिनाइयों के कारण लागू नहीं हो सकी थी।
यात्रा के दौरान हिरासत में
अमृतसर के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पंजाब सरकार को 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक तीन घंटे के लिए सिंह की उनके गांव जल्लूपुर खेड़ा में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने मानवीय आधार पर अनुमति देते हुए यह स्पष्ट किया कि पूरी यात्रा के दौरान वह हिरासत में रहेंगे।
कानून और व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए, अदालत ने सिंह को 22 नवंबर को अपनी दादी की अस्थियां चुनने और अगले दिन होने वाले ‘भोग’ समारोह में शारीरिक रूप से शामिल होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होने की अनुमति दी है। परिवहन और सुरक्षा का खर्च स्वयं सिंह को उठाना होगा और अदालत ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शुल्क उचित रहें।
किस मामले में हुई है सजा
राज्य में अजनाला पुलिस थाने पर हमले के लगभग दो महीने बाद, सिंह को पहली बार 23 अप्रैल, 2023 को पंजाब के मोगा जिले से हिरासत में लिया गया था। हिंसा और धमकी देने की घटनाओं से जुड़े बारह अन्य मामले अमृतसर (ग्रामीण), जालंधर और मोगा में सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ लंबित हैं। उन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गुरप्रीत सिंह उर्फ हरि नाऊ की हत्या का कथित मुख्य साजिशकर्ता भी बनाया गया है, जिसकी 9 अक्टूबर, 2024 को कोटकपूरा में गांव के गुरुद्वारे से घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डिब्रूगढ़ में हिरासत के दौरान उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया गया था
सिंह ने डिब्रूगढ़ जेल में बंद रहते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2024 के आम चुनावों में खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। चार दिन की पैरोल मिलने के बाद उन्हें 5 जुलाई, 2024 को पद की शपथ दिलाई गई थी। यह एकमात्र अवसर था जब उन्होंने संसद सत्र में भाग लिया था। इसके बाद सत्रों में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग वाली उनकी दो याचिकाओं को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, जिसमें पंजाब सरकार ने लगातार कानून और व्यवस्था की चिंताओं का हवाला दिया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
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अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।