रूस जाकर अपने भाई की तलाश करने वाले शख्स का दावा- 10 भारतीयों की हुई मौत
जगदीप ने कहा कि उन्होंने कुछ दस्तावेज राज्यसभा सदस्य बलबीर सिंह सीचेवाल के कार्यालय को सौंपे हैं, जिनमें रूसी सेना के अनुसार इन 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। उन्होंने यह दावा भी किया कि रूस में चार अन्य भारतीय लापता हैं।
रूस में अपने लापता भाई की तलाश करके लौटे पंजाब के गोरेया के निवासी एक व्यक्ति ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध में शामिल होने के लिए रूसी सेना में भर्ती हुए 10 भारतीयों की मौत हो गई है। जालंधर के गोरेया के निवासी जगदीप कुमार ने दावा किया कि इन 10 भारतीयों में से तीन पंजाब के और 7 उत्तर प्रदेश व जम्मू से हैं। हालांकि, इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
जगदीप ने कहा कि उन्होंने कुछ दस्तावेज राज्यसभा सदस्य बलबीर सिंह सीचेवाल के कार्यालय को सौंपे हैं, जिनमें रूसी सेना के अनुसार इन 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। उन्होंने यह दावा भी किया कि रूस में चार अन्य भारतीय लापता हैं। भारत ने सितंबर में रूस से भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में सहायक कर्मियों के रूप में भर्ती करने पर रोक लगाने की अपील की थी। भारत ने अपने नागरिकों को यह चेतावनी भी दी थी कि वे रूसी सेना में शामिल होने के प्रस्तावों को न स्वीकार करें।
विदेश मंत्रालय ने संसद में क्या बताया
रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर बीते दिनों सामने आई थी। विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में बताया कि 2022 से अब तक कुल 202 भारतीय नागरिक रूसी सशस्त्र बलों में भर्ती हुए हैं। राहत की बात यह है कि सरकार के प्रयासों से इनमें से 119 भारतीयों को समय पूर्व छुट्टी दिलाकर सुरक्षित भारत वापस लाया जा चुका है। हालांकि, युद्ध में अब तक 26 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 अन्य लापता हैं। सरकार बचे हुए लगभग 50 भारतीयों को जल्द से जल्द रूसी सेना से मुक्त कराने की कोशिश कर रही है। साथ ही, मारे गए 10 भारतीयों के शवों को भारत लाने और 2 के स्थानीय अंतिम संस्कार में सहायता के प्रयास भी जारी हैं।