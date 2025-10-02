हाल-ए-पंजाब: ड्रग्स सेवन करने वालों से ज्यादा तस्कर; ओवरडोज से सबसे ज्यादा मौतें

NCRB की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि पंजाब से सटे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अब यह राज्य ड्रग्स तस्करी के मामले में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है।

पंजाब में नशा का कारोबार दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां नशे का सेवन करने वाले लोगों से ज्यादा संख्या ड्रग्स सप्लाई करने वाले तस्करों की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाबियों में नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों की तुलना में इनकी तस्करी करने वालों की संख्या ज़्यादा पाई गई है।

हालिया प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब देश में नशीले पदार्थों की तस्करी के सबसे ज़्यादा मामलों में टॉप पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, यहां प्रति लाख जनसंख्या पर 25.3 मामले ड्रग्स तस्करी के हैं, जबकि इसके विपरीत, नशीले पदार्थों के सेवन के मामले प्रति लाख 12.4 ही दर्ज किए गए। यह आंकड़ा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि राज्य के लोगों में नशीले पदार्थों के सेवन के बजाय तस्करी की ओर ज्यादा झुकाव है।

पंजाब में ओवरडोज से सबसे ज़्यादा मौतें NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में लगातार दूसरे वर्ष भारत में नशीले पदार्थों के ओवरडोज से सबसे ज़्यादा 89 मौतें हुईं हैं। हालाँकि यह पिछले वर्ष की 144 मौतों से कम है। मध्य प्रदेश 85 मौतों के साथ दूसरे और राजस्थान 84 मौतों के साथ उसी वर्ष तीसरे स्थान पर रहा। आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में नशीले पदार्थों के ओवरडोज से देशभर में कुल 654 मौतें हुई थीं।

हिमाचल प्रदेश से चौंकाने वाले आंकड़े NCRB की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि पंजाब से सटे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अब यह राज्य ड्रग्स तस्करी के मामले में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। इस पहाड़ी राज्य में 2023 में NDPS एक्ट के तहत केवल 2,146 मामले दर्ज किए गए, जो कुल संख्या के मामले में टॉप 10 राज्यों में भी नहीं है। फिर भी, आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि वहां नशीले पदार्थों के सेवन के 547 और तस्करी के 1,599 मामले दर्ज किए गए। यानी नशीले पदार्थों के सेवन का अनुपात 7.3 प्रति लाख और तस्करी का अनुपात 21.3 प्रति लाख है। पंजाब और जम्मू की सीमा से सटी इसकी भौगोलिक स्थिति इसे नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए जिम्मेदार है।