CJI गवई वाली वीडियो की डिटेल दीजिए, तभी मिलेगी FIR की जानकारी; यूट्यूबर अजीत भारती से HC

संक्षेप: नोएडा पुलिस ने मुख्य न्यायधीश बी.आर. गवई पर जूता उछालने के प्रयास की घटना के संबंध में सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में यूट्यूबर अजीत भारती को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। भारती ने CJI को लेकर भड़काऊ टिप्पणी की थी।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती से देश के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को लेकर बनाए गए वीडियो की पूरी डिटेल मोहाली पुलिस को सौंपने का आदेश दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर अजीत भारती को FIR के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो पहले उन्हें उस वीडियो की डिटेल सौंपनी होगी। भारती ने पंजाब पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा की मांग करते हुए पिछले महीने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इससे पहले 27 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद 3 नवंबर को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि पुलिस ने CJI गवई के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र भाषा वाले कई वीडियो का संज्ञान लिया है। वहीं भारती के अनुरोध पर राज्य सरकार ने दलील दी कि दर्ज प्राथमिकियों में आरोपी बनाए गए व्यक्ति का पता लगाना संभव नहीं है।

हाईकोर्ट के आदेश में क्या? अपने आदेश में जस्टिस सुभाष मेहला ने कहा कि राज्य ने वीडियो का संज्ञान लिया है, लेकिन इस समय, चूंकि जांच चल रही है, इसलिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि भारती को किसी भी मामले में आरोपी बनाया गया है या नहीं। कोर्ट ने भारती की याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया कि यदि वह प्राथमिकी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्हें अपने वीडियो का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

हाईकोर्ट ने कहा, “मौजूदा याचिका इस निर्देश के साथ निपटाई जाती है कि अगर याचिकाकर्ता एफआईआर का विवरण जानना चाहता है, तो वह सोशल मीडिया पर अपने द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का विवरण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस.ए.एस. नगर को प्रस्तुत कर अपने खिलाफ FIR के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है।”