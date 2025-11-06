Hindustan Hindi News
CJI गवई वाली वीडियो की डिटेल दीजिए, तभी मिलेगी FIR की जानकारी; यूट्यूबर अजीत भारती से HC

CJI गवई वाली वीडियो की डिटेल दीजिए, तभी मिलेगी FIR की जानकारी; यूट्यूबर अजीत भारती से HC

संक्षेप: नोएडा पुलिस ने मुख्य न्यायधीश बी.आर. गवई पर जूता उछालने के प्रयास की घटना के संबंध में सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में यूट्यूबर अजीत भारती को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। भारती ने CJI को लेकर भड़काऊ टिप्पणी की थी।

Thu, 6 Nov 2025 12:27 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती से देश के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को लेकर बनाए गए वीडियो की पूरी डिटेल मोहाली पुलिस को सौंपने का आदेश दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर अजीत भारती को FIR के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो पहले उन्हें उस वीडियो की डिटेल सौंपनी होगी। भारती ने पंजाब पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा की मांग करते हुए पिछले महीने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इससे पहले 27 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद 3 नवंबर को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि पुलिस ने CJI गवई के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र भाषा वाले कई वीडियो का संज्ञान लिया है। वहीं भारती के अनुरोध पर राज्य सरकार ने दलील दी कि दर्ज प्राथमिकियों में आरोपी बनाए गए व्यक्ति का पता लगाना संभव नहीं है।

हाईकोर्ट के आदेश में क्या?

अपने आदेश में जस्टिस सुभाष मेहला ने कहा कि राज्य ने वीडियो का संज्ञान लिया है, लेकिन इस समय, चूंकि जांच चल रही है, इसलिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि भारती को किसी भी मामले में आरोपी बनाया गया है या नहीं। कोर्ट ने भारती की याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया कि यदि वह प्राथमिकी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्हें अपने वीडियो का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

हाईकोर्ट ने कहा, “मौजूदा याचिका इस निर्देश के साथ निपटाई जाती है कि अगर याचिकाकर्ता एफआईआर का विवरण जानना चाहता है, तो वह सोशल मीडिया पर अपने द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का विवरण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस.ए.एस. नगर को प्रस्तुत कर अपने खिलाफ FIR के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है।”

CJI पर जातिवादी और भड़काऊ टिप्पणी

गौरतलब है कि खजुराहो में भगवान विष्णु की सात फुट ऊंची मूर्ति की पुनर्स्थापना से संबंधित एक मामले में अपनी टिप्पणी के लिए मुख्य न्यायाधीश गवई पर एक वकील ने जूता फेंकने का प्रयास किया था। इसके बाद भारती और अन्य पर जूता फेंकने की घटना से पहले और बाद में अपलोड किए गए वीडियो में मुख्य न्यायाधीश गवई के खिलाफ जातिवादी और भड़काऊ टिप्पणियों के लिए मामला दर्ज किया गया है।

