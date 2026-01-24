Hindustan Hindi News
भैंस का मांस बोलकर गोमांस बेचा? आरोपी की 'चालाकी' पर भड़का HC, अग्रिम जमानत खारिज

संक्षेप:

Jan 24, 2026 12:48 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित तौर पर अवैध गोमांस (बीफ) रखने के आरोप में एक 62 वर्षीय व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति आराधना साहनी की पीठ ने आरोपी के उस दावे को सिरे से नकार दिया, जिसमें उसने कहा था कि मांस सप्लाई करने वालों ने उसे यह कहकर गुमराह किया था कि वह भैंस का मांस है। अदालत ने इसे कानूनी कार्रवाई से बचने की एक चतुर चाल करार दिया।

पूरा मामला समझिए

यह पूरा मामला एक गुप्त सूचना और पुलिस कार्रवाई से शुरू हुआ। एक गौरक्षक समूह के सदस्य ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी अपने स्कूटर का उपयोग करके बीफ की सप्लाई कर रहा है। इस सूचना के आधार पर, शिकायतकर्ता और स्थानीय निवासियों ने आरोपी को रोका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन की तलाशी ली, जिसमें से 50 किलोग्राम मांस बरामद हुआ। पकड़े जाने पर आरोपी ने दावा किया कि यह 'भैंस के बछड़े' का मांस है, जिसे उसने पंजाब और उत्तर प्रदेश के विक्रेताओं से खरीदा है। अपने दावे को साबित करने के लिए उसने भैंस के मांस के दो बिल भी दिखाए।

फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बदली दिशा

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने सच्चाई का पता लगाने के लिए मांस के नमूनों को राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद भेजा। विशेषज्ञों की राय में यह पुष्टि हुई कि बरामद मांस बैल या सांड का था। इस रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस ने मामले को और गंभीर मानते हुए धाराओं में बढ़ोतरी कर दी।

कानूनी धाराएं और कार्यवाही

आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है-

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299: जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना हो।

पंजाब गोहत्या निषेध अधिनियम, 1955 की धारा 8: फॉरेंसिक रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने यह धारा जोड़ी, जो अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड से संबंधित है।

कोर्ट में बचाव पक्ष (आरोपी) की दलीलें:

आरोपी के वकील जसबीर सिंह डडवाल ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल 62 वर्ष का है और उसे मामले में फंसाया गया है। उनका कहना था कि आरोपी को वास्तव में यह विश्वास था कि उसने जो मांस खरीदा है, वह भैंस का ही है और उसे विक्रेताओं द्वारा गुमराह किया गया था। चूंकि मांस पहले ही बरामद हो चुका है, इसलिए आरोपी की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

अभियोजन पक्ष (सरकार) का तर्क:

अतिरिक्त लोक अभियोजक राहुल अरोड़ा ने तर्क दिया कि यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के दोनों अलग-अलग विक्रेताओं ने आरोपी को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि यह दलील केवल खुद को बचाने का एक अंतिम प्रयास है। गौरक्षक पक्ष के वकीलों ने कहा कि हिंदू धर्म में गाय का पवित्र स्थान है और आरोपी के कृत्य ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है।

हाईकोर्ट का फैसला और टिप्पणियां

न्यायमूर्ति आराधना साहनी ने 19 जनवरी को दिए अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता द्वारा अब यह दलील देना कि उसे विक्रेताओं द्वारा गुमराह किया गया था... यह एक चतुर चाल और बाद में सोचा गया विचार है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने माना कि आरोपी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस घटना में और कौन-कौन शामिल है? गायों को कहां काटा गया? मांस की बिक्री कैसे होती है और इसके खरीदार कौन हैं? कोर्ट ने निकिता जगन्नाथ शेट्टी बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि अग्रिम जमानत एक असाधारण उपाय है और इसे नियमित रूप से नहीं दिया जाना चाहिए।

