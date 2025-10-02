सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो… बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीटती रही बहू, बाल पकड़कर घसीटा; VIDEO

बुजुर्ग सास को महिला ना सिर्फ कई थप्पड़ जड़ देती है, बल्कि गालियां भी देती है। महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के मुताबिक महिला अक्सर अपनी सास को पीटती थी।

सोशल मीडिया पर बीते दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें एक महिला अपनी बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीटती नजर आ रही थी। महिला पहले हाथ और फिर स्टील के ग्लास से सास पर कई वार करती है। वहीं वीडियो की शुरुआत से अंत तक कई बार सास को गालियां देती है। वीडियो कथित तौर पर बुर्जुग महिला के पोते ने बनाया है, जो वीडियो में अपनी मां से कई बार रुकने को कहता है।

वायरल वीडियो में लड़का पंजाबी में कहता सुनाई दे रहा है, "मम्मा ना करो। ना करो।” महिला बच्चे की मिन्नतों को अनसुना करते हुए अपनी सास के बाल खींचती है, थप्पड़ मारती है, मारती है और गालियां देती है। इस बीच वह सास में हाथ में मौजूद ग्लास छीनकर उससे भी वार करती है। वीडियो वायरल होने के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक वीडियो पंजाब के गुरदासपुर का है। बहु की पहचान हरजीत कौर के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक यह घटना रविवार को हुई, जब हरजीत कौर ने अपनी सास को अपने साथ हुई मारपीट की वीडियो बनाते हुए पकड़ लिया। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, विधवा गुरबजन कौर ने आरोप लगाया कि हरजीत उन पर अपनी सारी संपत्ति अपने नाम करने का दबाव बना रही थी। वहीं उनके पोते चरतवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी मां अक्सर नशे में उसकी दादी को पीटती और गालियां देती थी। उसने यह भी दावा किया कि उसकी मां उसे और उसके पिता को भी पीटती है।