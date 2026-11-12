पंजाब चुनाव: AAP जारी कर सकती है कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट, केजरीवाल के घर आज बैठक
अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट आज (गुरुवार) ही जारी कर सकती है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल के आवास पर शाम 4 बजे PAC की बैठक तय है।
पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सबसे पहले जारी कर दी थी। उसमें कुल 40 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। अब दूसरी लिस्ट की भी तैयारी हो रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट आज (गुरुवार) ही जारी कर सकती है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल के आवास पर शाम 4 बजे PAC की बैठक तय है।
पहली लिस्ट में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी नाम शामिल था, जो कि धूरी विधानसभा सीट से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पंजाब विधानसभा में स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को कोटकपुरा सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा लुधियाना पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। जो कि फिलहाल जेल में हैं।
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बटाला विधानसभा सीट से अमनशेर सिंह (शेरी कलसी), अजनाला से कुलदीप सिंह धालीवाल, अमृतसर दक्षिण से डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर, तरनतारन से हरमीत सिंह संधू और खेमकरण सीट से सरवन सिंह धुन को उम्मीदवार बनाया है। नकोदर सीट से इंदरजीत कौर मान, करतारपुर से बलकार सिंह, दसूया से करमबीर सिंह घुम्मन, उर्मर से जसवीर सिंह राजा गिल, होशियारपुर से ब्रह्म शंकर शर्मा जिंपा, चब्बेवाल से ईशांक कुमार चब्बेवाल, गढ़शंकर से जय किशन सिंह रौड़ी और बलाचौर सीट से संतोष कटारिया को चुनाव मैदान में उतारा है।
AAP विधायक को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में पंजाब से AAP की विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा को 26 नवंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। केंद्रीय एजेंसी ने चार नवंबर को मोगा की विधायक अमनदीप कौर और उनके पति राकेश अरोड़ा से जुड़े आवासीय परिसरों और अस्पताल-सह-नशा मुक्ति केंद्र पर छापेमारी की थी।
अधिकारियों ने बताया कि विधायक को 26 नवंबर को और उनके पति को 25 नवंबर को चंडीगढ़ स्थित एजेंसी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। उनके बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किए जाएंगे।
ईडी ने पिछले हफ्ते कहा था कि तलाशी से पता चला है कि राजमार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन के एवज में सरकार द्वारा स्थानीय लोगों को दिए गए मुआवजे की निधि में हेराफेरी कराने में विधायक और उनके पति कथित रूप से शामिल थे।
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