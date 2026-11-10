पंजाब 2026: चार दल, एक दांव... जाट सिख फैक्टर पर दिलचस्प हो गया चुनाव

भाजपा ने राज्य में अपने नेतृत्व और आधार को बढ़ाने के लिए दूसरे दलों के नेताओं को जुटाने पर ज्यादा जोर दिया है। कांग्रेस से कई प्रमुख नेताओं को साथ लाने के साथ वह आप के नेताओं को भी जोड़ रही है।

पंजाब की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाला जाट सिख समुदाय एक बार फिर राजनीतिक दलों के केंद्र में है। राज्य की राजनीति में सत्ता के दावेदार सभी चार प्रमुख दलों की कमान इसी समुदाय के नेताओं के हाथ में है। भाजपा ने भी इस बार केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी की कमान सौंपकर साफ कर दिया है कि वह भी इस समुदाय के भीतर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के साथ सत्ता की मजबूत दावेदार रहेगी। राज्य में भले ही दलितों की आबादी सबसे ज्यादा हो, लेकिन उनके राजनीतिक रूप से बंटे होने से दूसरे बड़े जाट सिख समुदाय के हाथों में अधिकांश समय कमान रही है।

पंजाब में इस बार सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा भावी सत्ता की दौड़ में हैं। आप नेता और मुख्यमंत्री भगवंत मान, कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह, अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल एवं भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों चारों जाट सिख समुदाय से आते हैं। राज्य की लगभग 75 फीसद सिख आबादी में जाट सिंह 25 से 30 फीसद के बीच है। भाजपा का लंबे समय तक अकाली दल के साथ गठबंधन रहा है इसलिए उसका जोर हिंदू राजनीति पर ज्यादा रहा है, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद उसने भी सिख नेतृत्व को आगे ला दिया है।

भाजपा ने लगाया जोर भाजपा ने राज्य में अपने नेतृत्व और आधार को बढ़ाने के लिए दूसरे दलों के नेताओं को जुटाने पर ज्यादा जोर दिया है। कांग्रेस से कई प्रमुख नेताओं को साथ लाने के साथ वह आप के नेताओं को भी जोड़ रही है। इसमें सिख नेता ज्यादा है। चूंकि राज्य की सत्ता की राजनीति में जाट सिख समुदाय की अहम भूमिका होती है इसलिए भाजपा ने उस पर जोर लगाया है।