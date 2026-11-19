कांग्रेस ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया है। पूर्व मंत्री परगट सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समझिए चुनाव से पहले से समीकरण

पंजाब विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ सियासी पार्टियों ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने भी अपना घर दुरुस्त करते हुए चुनाव प्रचार अभियान का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी नशा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बना रही है।

पार्टी रणनीतिकार मानते हैं कि पंजाब में राजनीतिक स्थितियां काफी हद तक कांग्रेस के पक्ष में हैं। इसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है और अकाली दल का समर्थन भी लगातार कम हुआ है।

हालांकि, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी अपने चुनौती वोट प्रतिशत में वृद्धि है। दरअसल पंजाब में शहरी मतदाता काफी हद तक भाजपा को वोट करते हैं, जबकि ग्रामीण मतदाता कांग्रेस के साथ थे। पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के उदय के बाद ग्रामीण मतदाता भी कई पार्टियों में बंट गए हैं। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 42 फीसदी वोट के साथ 92 सीट जीती थी। जबकि कांग्रेस को 22 प्रतिशत वोट के साथ 18 सीट मिली थी।

कांग्रेस ने चुनी टीम इस बीच कांग्रेस ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया है। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने समिति की सदस्यों के नाम को मंजूरी दी है और समिति को तत्काल प्रभाव से अपना काम शुरू करने के लिए कहा है।