पंजाब में किस जाल में उलझ गई बीजेपी? पार्टी के अंदर से उठ रही अकेले चुनाव लड़ने की मांग
पंजाब में गठबंधन को लेकर बीजेपी अभी उलझन में हैं। बीजेपी के अंदर ही एक गुट चाहता है कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़े वहीं दूसरा शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की वकालत कर रहा है।
पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार अपने लिए बेहतर संभावनाएं देख रही भाजपा की गठबंधन को लेकर उलझनें बरकरार हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के भाजपा में आने के बाद पार्टी काफी उत्साहित भी है। इसके अलावा उसने इस बार सिख नेतृत्व वरीयता पर रखी है, जिससे गठबंधन न होने पर भी वह मुकाबले को चतुष्कोणीय बना सकती है। पार्टी का एक वर्ग अकेले चुनाव लड़ने का पक्षधर है, जिससे कि भविष्य के लिए पार्टी राज्य में अपने को सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों में स्थापित कर सके। अगले एक माह में भाजपा राज्य में व्यापक फीडबैक हासिल करेगी और उसके बाद फैसला लेगी।
AAP और कांग्रेस में मुकाबला
पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ विपक्षी कांग्रेस मुख्य मुकाबले में है। राज्य में सिखों की बड़ी ताकत रही और कई बार सत्ता में रहे शिरोमणि अकाली दल ने भी अपनी वापसी के लिए काफी तैयारी की है। इनके बीच में भाजपा ने बीते वर्षों में नई रणनीति से अपने परंपरागत समर्थक शहरी और हिंदू के साथ सिख समुदाय पर काफी जोर दिया है। पार्टी की केंद्रीय राजनीति में सिख नेताओं को काफी अहमियत दी गई है। इस बीच कांग्रेस से भी पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, रवनीत सिंह बिट्टू, केवल सिंह ढिल्लो, सुनील जाखड़ जैसे प्रमुख नेता उसके साथ जुड़े हैं। जाखड़ उसके प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और ढिल्लो मौजूदा अध्यक्ष हैं। रवनीत सिंह बिट्टू को पार्टी ने राज्य में प्रमुख सिख नेता के रूप में उभारा है।
गैर सिखों को साधे रखना अहम
सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व का मानना है कि पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल है और कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। ऐसे में भाजपा जोर लगाए तो उसे बड़ी सफलता मिल सकती है। इसमें पार्टी में दो तरह के मत चल रहे हैं। एक वर्ग का मानना है कि अकाली दल को लेकर नाराजगी अब कम हुई है और भाजपा को गठबंधन कर सिख वोटों के बड़े हिस्से को साधना चाहिए। दूसरा वर्ग मानता है, पार्टी ने बीते वर्षों में प्रदेश में जो माहौल बनाया है वह खत्म हो जाएगा। चूंकि इस बार सभी चारों दल सिख चेहरे की राजनीति करेंगे, इसलिए सिख मतों के बंटवारे में भाजपा को अपने गैर सिख समर्थकों को साधे रखना ही काफी होगा।
50 चिह्नित सीटों पर पूरा जोर
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अभी समय है और सभी पहलुओं को परखा जा रहा है। सारे विकल्प खुले रखे हैं। राज्य में भाजपा ने लगभग 50 सीटें चिह्नित कर रखी है, जिन पर वह पूरा जोर लगाएगी। गठबंधन होने पर भी इन पर वह अपना दावा नहीं छोड़ेगी।
किसान आंदोलन के चलते रिश्ते टूटे
बीते आंकड़ों को देखा जाए तो भाजपा और अकाली दल का गठबंधन कई मुद्दों पर समानता के चलते काफी सफल रहा है। 1997 से 2017 तक 20 साल के गठबंधन के रूप में चुनाव में जाने पर गठबंधन को 1997, 2007 और 2012 में सरकार बनाने में सफलता भी मिली। 2002 और 2017 में उसे हार का सामना करना पड़ा। बाद में किसान आंदोलन के चलते दोनों के रिश्ते टूटे। 2022 में दोनों अलग-अलग लड़े और बुरी तरह से हारे।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें