जिन्होंने लिया राहुल गांधी की हार का बदला, वो चुनेंगे पंजाब में उम्मीदवार; कमेटी में 42वें चेहरे की इतनी चर्चा क्यों?
पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अगले 10-15 दिनों के भीतर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है।
कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों का चयन करने के लिए 42 सदस्यों की एक लंबी-चौड़ी राज्य चुनाव समिति बनाई है। बड़ी बात यह है कि इनमें से 41 चेहरे तो राज्य की राजनीति से जुड़े हैं लेकिन लिस्ट में 16वें नंबर पर दर्ज नाम का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है। इस चेहरे की बड़ी चर्चा हो रही है। 42वें नेता उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से सांसद किशोरी लाल शर्मा हैं। वे 1983 में लुधियाना छोड़कर राजीव गांधी के साथ काम करने चले गए थे और तब से ही गांधी परिवार के करीबी बने हुए हैं। उनके अपने ही बयान के अनुसार, आज भी उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी लुधियाना का ही है। किशोरी लाल शर्मा लंबे समय तक रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं। सोनिया गांधी के रायबरेली से सांसद रहने के दौरान वही उनके संसदीय क्षेत्र का कामकाज संभालते थे।
ये वही किशोरी लाल शर्मा हैं, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी संसदीय सीट पर स्मृति ईरानी को हराया था और 2019 में राहुल गांधी की हार का बदला लिया था। बुधवार की शाम जब कांग्रेस ने पंजाब के लिए राज्य चुनाव समिति की घोषणा की तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गांधी परिवार के इस वफादार नेता को भी उस अहम पैनल में शामिल किया। इस समिति का चीफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PPCC) के अध्यक्ष परगट सिंह को बनाया गया है। उनके अलावा इस समिति में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, प्रताप सिंह बाजवा और वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी भी शामिल हैं। पंजाब के लिए पार्टी के केंद्रीय प्रभारी भी इसके पदेन सदस्य हैं। पार्टी के सांसद मनीष तिवारी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमर सिंह, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी को भी इस टीम में शामिल किया गया है।
समिति में शर्मा की एंट्री क्यों?
कांग्रेस ने ऐसे समय में गांधी परिवार के करीबी और भरोसेमंद शख्स की एंट्री इस अहम समिति में कराई है, जब पार्टी राज्य इकाई के भीतर गुटबाजी को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। 'प्रदेश चुनाव समिति' कांग्रेस की वह राज्य-स्तरीय इकाई है, जो 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया निभाएगी। यह समिति AICC द्वारा नियुक्त 'स्क्रीनिंग कमेटी' को नामों की सिफारिश करेगी, जिसके बाद, स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों की एक शॉर्टलिस्ट तैयार करेगी। बाद में उसे पार्टी अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली 'केंद्रीय चुनाव समिति' अंतिम रूप देगी।
10-15 दिनों के भीतर उम्मीदवारों की पहली सूची
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा, "कांग्रेस अध्यक्ष ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 'प्रदेश चुनाव समिति' के गठन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है।" पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अगले 10-15 दिनों के भीतर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है।
पार्टी टिकट की घोषणा के संबंध में उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 2,000 से अधिक नमूना सर्वेक्षण कराए हैं, और यह प्रक्रिया अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट देने का आधार सिर्फ चुनाव जीतने की क्षमता ही नहीं होगा; बल्कि उम्मीदवार की सार्वजनिक छवि और लोगों के बीच उसकी स्वीकार्यता भी अहम कारक होंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख ने कहा कि पंजाब में माहौल लगातार पार्टी के पक्ष में होता जा रहा है। बता दें कि पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अब तक 70 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि अकाली दल और भाजपा गठबंधन करने की कोशिशों में जुटी हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।