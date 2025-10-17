Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPunjab DIG Harcharan Bhullar sent to judicial custody Russia ukraine war trump putin zelensky top five news
रिश्वतखोरी में पकड़ाए DIG न्यायिक हिरासत में भेजे गए, किस बात के खौफ में पुतिन? टॉप 5 न्यूज

रिश्वतखोरी में पकड़ाए DIG न्यायिक हिरासत में भेजे गए, किस बात के खौफ में पुतिन? टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: भुल्लर के आवास पर छापेमारी के दौरान करीब पांच करोड़ रुपये कैश, डेढ़ किलो सोना, दो लग्जरी गाड़ी की चाबियां, 22 लग्जरी घड़ियां, 40 लीटर इंपोर्टेड शराब सहित कई चीजें महंगी चीजें मिलों थीं।

Fri, 17 Oct 2025 06:54 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

8 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में पकड़े गए पंजाब पुलिस कर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर को शुक्रवार को CBI कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को फोन मिलाया था।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

रिश्वतखोरी में पकड़े गए डीआईजी भुल्लर न्यायिक हिरासत में भेजे गए, स्क्रैप डीलर ने कैसे फंसाया

8 लाख की रिश्वतखोरी में पकड़े गए पंजाब पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। भुल्लर को चंडीगढ़ की एक सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले भुल्लर को एक स्क्रैप डीलर से 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। भुल्लर के खिलाफ फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोबिंदगढ़ के एक कबाड़ कारोबारी आकाश भट्टा ने शिकायत दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी के बाद भुल्लर को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कार्यालय ले जाया गया था। पढ़ें पूरी खबर…

हरियाणा पुलिस के ASI ने की आत्महत्या, गृह क्लेश वजह, 10 दिनों में तीन सुसाइड

हरियाणा पुलिस के एक और एएसआई ने रेवाड़ी में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। इस बार मामला गृह क्लेश से जुड़ा हुआ है। मृतक की पहचान 40 साल के कृष्ण यादव के रूप में हुई है, जो जैनाबाद गांव के रहने वाले थे। पुलिस और फोरेंसिक टीम की जांच में मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में मृतक कृष्ण यादव ने अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी और ससुराल वालों को ठहराया है। कृष्ण की पत्नी दिल्ली में पीजीटी टीचर है। पढ़ें पूरी खबर…

प्लेन में ही थे जेलेंस्की, पुतिन ने ट्रंप को मिला दिया फोन; किन दो बातों का खौफ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने और रूस के खिलाफ युद्ध में अतिरिक्त सहायता की मांग करने के वास्ते यूक्रेनी राष्ट्रपति वॉशिंगटन पहुंचे हैं। भारतीय समयानुसार आज रात 10.30 बजे जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात होनी है लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की के घोर प्रतिद्वंद्वी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी समकक्ष ट्रंप से फोन पर करीब ढाई घंटे बातचीत की है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई, जब जेलेंस्की वॉशिंगटन आने के लिए प्लेन में ही थे। पढ़ें पूरी खबर…

मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को दिया दिवाली का गिफ्ट, घर बनाने के लिए बड़ा ऐलान

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली से पहले मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी 2.0’ के तहत 1.41 लाख अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इस योजना के तहत शहरी गरीब और मिडिल क्लास को सरकार अपना घर दिलाने में मदद करती है। आइए डिटेल जान लेते हैं। पढ़ें पूरी खबर…

एनडीए में कुशवाहा पर फिर भारी पड़े ठाकुर; राजपूतों को 37 सीट, कोइरी को 23 टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए ) के टिकट बंटवारे में राजपूत उम्मीदवारों ने टिकट लेने में कोइरी कैंडिडेट को पछाड़ दिया है। एनडीए दलों ने 243 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन में राजपूतों को 37 सीट मिली है, जबकि कुशवाहा को 23 सीटें। बिहार जातीय सर्वेक्षण में राजपूत आबादी 3.45 परसेंट आई थी, जबकि कोइरी-कुशवाहा 4.21 फीसदी मिले थे। 2.86 फीसदी मिले भूमिहारों को भी 31 सीट मिली है। ब्राह्मण आबादी 3.65 फीसदी, यानी राजपूतों से ज्यादा है, लेकिन उन्हें 14 सीट मिली। पढ़ें पूरी खबर…

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।