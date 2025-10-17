रिश्वतखोरी में पकड़ाए DIG न्यायिक हिरासत में भेजे गए, किस बात के खौफ में पुतिन? टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: भुल्लर के आवास पर छापेमारी के दौरान करीब पांच करोड़ रुपये कैश, डेढ़ किलो सोना, दो लग्जरी गाड़ी की चाबियां, 22 लग्जरी घड़ियां, 40 लीटर इंपोर्टेड शराब सहित कई चीजें महंगी चीजें मिलों थीं।

8 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में पकड़े गए पंजाब पुलिस कर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर को शुक्रवार को CBI कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को फोन मिलाया था।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

रिश्वतखोरी में पकड़े गए डीआईजी भुल्लर न्यायिक हिरासत में भेजे गए, स्क्रैप डीलर ने कैसे फंसाया 8 लाख की रिश्वतखोरी में पकड़े गए पंजाब पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। भुल्लर को चंडीगढ़ की एक सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले भुल्लर को एक स्क्रैप डीलर से 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। भुल्लर के खिलाफ फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोबिंदगढ़ के एक कबाड़ कारोबारी आकाश भट्टा ने शिकायत दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी के बाद भुल्लर को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कार्यालय ले जाया गया था। पढ़ें पूरी खबर…

हरियाणा पुलिस के ASI ने की आत्महत्या, गृह क्लेश वजह, 10 दिनों में तीन सुसाइड हरियाणा पुलिस के एक और एएसआई ने रेवाड़ी में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। इस बार मामला गृह क्लेश से जुड़ा हुआ है। मृतक की पहचान 40 साल के कृष्ण यादव के रूप में हुई है, जो जैनाबाद गांव के रहने वाले थे। पुलिस और फोरेंसिक टीम की जांच में मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में मृतक कृष्ण यादव ने अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी और ससुराल वालों को ठहराया है। कृष्ण की पत्नी दिल्ली में पीजीटी टीचर है। पढ़ें पूरी खबर…

प्लेन में ही थे जेलेंस्की, पुतिन ने ट्रंप को मिला दिया फोन; किन दो बातों का खौफ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने और रूस के खिलाफ युद्ध में अतिरिक्त सहायता की मांग करने के वास्ते यूक्रेनी राष्ट्रपति वॉशिंगटन पहुंचे हैं। भारतीय समयानुसार आज रात 10.30 बजे जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात होनी है लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की के घोर प्रतिद्वंद्वी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी समकक्ष ट्रंप से फोन पर करीब ढाई घंटे बातचीत की है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई, जब जेलेंस्की वॉशिंगटन आने के लिए प्लेन में ही थे। पढ़ें पूरी खबर…

मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को दिया दिवाली का गिफ्ट, घर बनाने के लिए बड़ा ऐलान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली से पहले मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी 2.0’ के तहत 1.41 लाख अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इस योजना के तहत शहरी गरीब और मिडिल क्लास को सरकार अपना घर दिलाने में मदद करती है। आइए डिटेल जान लेते हैं। पढ़ें पूरी खबर…