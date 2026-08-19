बहुत हुई गुटबाजी! अब राहुल गांधी करेंगे पंजाब कांग्रेस का इलाज? बड़े नेताओं को किया तलब
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच खींचतान के बीच राहुल गांधी ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। संगठन में एकजुटता और अंदरुनी विवाद खत्म करने पर मंथन होगा।
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के पेच कसने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई है। खुद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है। राहुल की अध्यक्षता में जल्द होने वाली इस बैठक में नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया जाएगा। वहीं, पार्टी संगठन के अंदरुनी झगड़ों को भी सुलझाने का प्रयास करेगी।
मामला सुलझता नहीं दिख रहा
चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस में मचे घमासान ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी महासचिव भूपेश बघेल पार्टी नेताओं के साथ कई दौर की बैठक कर चुके हैं, पर मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की भी प्रदेश नेताओं के साथ बैठक का भी कोई खास असर नहीं दिखा और झगड़ा बरकरार रहा। ऐसे में राहुल गांधी ने जिम्मा संभालते हुए पंजाब नेताओं की बैठक बुलाई है।
किसे दिल्ली बुलाया गया?
प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि एक-दो दिन में होने वाली इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और विजय इंदर सिंघला हिस्सा ले सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस नेता मानते हैं कि संगठन में गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है।
प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम अलग-अलग बैठक कर अपनी ताकत का अहसास करा रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के मुकाबले चरणजीत सिंह चन्नी को ज्यादा नेताओं का समर्थन हासिल है। वहीं, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वड़िग के साथ हैं।
नए नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी?
वड़िग और चन्नी के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर झगड़ा : पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अमरिंदर सिंह वड़िग और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच असल झगड़ा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर है। ऐसे में पार्टी किसी नए नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। वहीं, बैठक में राहुल गांधी की संभावित पंजाब दौरे और श्री हरमिंदर साहिब से चुनाव अभियान शुरु करने पर भी चर्चा होगी।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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