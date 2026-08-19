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बहुत हुई गुटबाजी! अब राहुल गांधी करेंगे पंजाब कांग्रेस का इलाज? बड़े नेताओं को किया तलब

By Amit Kumar
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।
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पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच खींचतान के बीच राहुल गांधी ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। संगठन में एकजुटता और अंदरुनी विवाद खत्म करने पर मंथन होगा।

वड़िंग-चन्नी की जंग के बीच राहुल गांधी का बड़ा दांव, पंजाब कांग्रेस नेताओं की बैठक
वड़िंग-चन्नी की जंग के बीच राहुल गांधी का बड़ा दांव, पंजाब कांग्रेस नेताओं की बैठक

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के पेच कसने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई है। खुद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है। राहुल की अध्यक्षता में जल्द होने वाली इस बैठक में नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया जाएगा। वहीं, पार्टी संगठन के अंदरुनी झगड़ों को भी सुलझाने का प्रयास करेगी।

मामला सुलझता नहीं दिख रहा

चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस में मचे घमासान ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी महासचिव भूपेश बघेल पार्टी नेताओं के साथ कई दौर की बैठक कर चुके हैं, पर मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की भी प्रदेश नेताओं के साथ बैठक का भी कोई खास असर नहीं दिखा और झगड़ा बरकरार रहा। ऐसे में राहुल गांधी ने जिम्मा संभालते हुए पंजाब नेताओं की बैठक बुलाई है।

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किसे दिल्ली बुलाया गया?

प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि एक-दो दिन में होने वाली इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और विजय इंदर सिंघला हिस्सा ले सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस नेता मानते हैं कि संगठन में गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है।

प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम अलग-अलग बैठक कर अपनी ताकत का अहसास करा रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के मुकाबले चरणजीत सिंह चन्नी को ज्यादा नेताओं का समर्थन हासिल है। वहीं, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वड़िग के साथ हैं।

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नए नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी?

वड़िग और चन्नी के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर झगड़ा : पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अमरिंदर सिंह वड़िग और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच असल झगड़ा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर है। ऐसे में पार्टी किसी नए नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। वहीं, बैठक में राहुल गांधी की संभावित पंजाब दौरे और श्री हरमिंदर साहिब से चुनाव अभियान शुरु करने पर भी चर्चा होगी।

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Amit Kumar

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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