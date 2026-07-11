पंजाब में सुलझ गया कांग्रेस का संकट? चन्नी से मिलकर भूपेश बघेल ने दिया 'ऑल इज वेल' वाला संदेश
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। शुक्रवार को अच्छा संकेत देते हुए राज्य प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि सभी नेता पार्टी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम चन्नी की बात सुन ली गई है। उनकी मांगों को हाई कमान तक पहुंचा दिया जाएगा।
पंजाब में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही कांग्रेस में जमकर हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब में कांग्रेस को एकजुट करने के लिए पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोग हाईकमान के साथ हैं और नेता पार्टी में एकजुट हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के बारे में बात करते हुए बघेल ने कहा कि उनके गुट की बात सुन ली गई है। इसे हाईकमान तक पहुंचा दिया जाएगा।
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक भूपेश बघेल पिछले कुछ दिनों से पंजाब में ही हैं और लगातार नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। हालांकि, शुरुआत में अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चन्नी ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में उन्होंने बघेल से मिलने की बात को स्वीकार कर लिया। चन्नी ने एक्स पर पोस्ट किया, "पंजाब के लिए एकजुट। हमने पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल जी को 11 जुलाई को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। ताकि हम उनके सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पंजाब की जनता की भावना को रख सकें।"
बैठक में साथ नजर आए चन्नी और भूपेश बघेल
इसके बाद आज यानी शनिवार को चंडीगढ़ के कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह के घर पर कांग्रेस के तमाम नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक के बाद कांग्रेस पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने 'ऑल इज वेल' का संदेश दिया। उनसे पूछा गया कि क्या प्रदेश अध्यक्ष के पद को बदला जाएगा। इसका जवाब देते हुए बघेल ने कहा कि हाई कमान ने एक बार फैसला ले लिया है। अब इन नियुक्तियों को वापस नहीं लिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बात करते हुए बघेल ने कहा कि फिलहाल इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि, टिकट केवल योग्य उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा।
पंजाब कांग्रेस में चन्नी बनाम वाडिंग गुट
पंजाब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के बाद से ही राज्य कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर विवाद बना हुआ है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, तो दूसरी तरफ वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस हाई कमान ने राजा वाडिंग को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करके अपनी इच्छा साफ कर दी थी। लेकिन इस फैसले पर चन्नी गुट ने अपनी नाराजगी जाहिर की और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। चन्नी गुट चाहता है कि वाडिंग को उनके पद से हटा दिया जाए। वहीं, कांग्रेस पार्टी इससे इनकार कर रही है। पंजाब तमाम उठापटक के बीच मामला शांत कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को यहां प्रभारी बनाकर भेजा था, जो लगातार नेताओं से बात कर रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें