पंजाब CM के भाई BJP में शामिल, बंगाल में ममता सरकार के सभी मनोनीत अधिकारी बर्खास्त; टॉप-5

Top News Today: पंजाब की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सोमवार को चंडीगढ़ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ज्ञान सिंह मान को पार्टी की सदस्यता दिलाई।

Top News Today: पंजाब की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सोमवार को चंडीगढ़ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ज्ञान सिंह मान को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे और उन्होंने नए सदस्य का स्वागत किया। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में नई सरकार संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ताबड़तोड़ प्रशासनिक फैसले लेना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी सरकार के दौरान बिना नियमित चयन प्रक्रिया के विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए सभी मनोनीत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें…

CM भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान भाजपा में शामिल पंजाब की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया। सोमवार को चंडीगढ़ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे और उन्होंने नए सदस्य का स्वागत किया। मान परिवार के एक सदस्य के भाजपा में शामिल होने को सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर में भाजपा की ‘बड़ी सेंध’ के रूप में देखा जा रहा है। इस घटना ने पंजाब कांग्रेस और आप के बीच सियासी बहस को नया मोड़ दे दिया है। पढ़ें पूरी खबर...

ममता सरकार के सभी मनोनीत अधिकारी बर्खास्त पश्चिम बंगाल में नई सरकार संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़े प्रशासनिक सुधार की शुरुआत कर दी है। ममता बनर्जी सरकार के दौरान बिना नियमित चयन प्रक्रिया के विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए सभी मनोनीत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार ने अपने अधीनस्थ सभी गैर-सांविधिक निकायों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त मनोनीत सदस्यों, निदेशकों तथा अध्यक्षों का कार्यकाल भी समाप्त कर दिया है। साथ ही 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद एक्सटेंशन या पुनर्नियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवाएं भी तुरंत समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से राज्य के विभिन्न विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। पढ़ें पूरी खबर...

तेल बचाओ अपील के बाद राजनाथ सिंह की इमरजेंसी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेल बचत की अपील के बाद केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक में पश्चिम एशिया के हालात पर नजर रखने वाले मंत्रियों के ग्रुप ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले रविवार को हैदराबाद रैली में पीएम मोदी ने देशवासियों से तेल की बचत करने की अपील की थी। उन्होंने वैश्विक ऊर्जा संकट को ‘नेशनल कैरेक्टर का टेस्ट’ बताते हुए एहतियाती कदम उठाने की बात कही थी। पढ़ें पूरी खबर...

बरेलवी मौलाना का अखिलेश यादव पर हमला 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए मुसलमानों को नया राजनीतिक विकल्प तलाशने की सलाह दी है। मौलाना ने मुसलमानों के नाम खुला पत्र जारी कर कहा कि सपा मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बोलने से बचती है और सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुकाव रखती है। उन्होंने उलमा, बुद्धिजीवियों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर गंभीरता से विचार करें और केवल भय व सुरक्षा के नाम पर वोट देने की पुरानी सोच छोड़ें। पढ़ें पूरी खबर...