पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पाकिस्तान यात्रा पर जाने के लिए विदेश मंत्रालय की इजाजत मांगी है। उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को खोले जाने की मांग की।

Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने विदेश मंत्रालय से पाकिस्तान के नारोवाल स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जाने और मत्था टेकने की अनुमति मांगी। बता दें, यह बात पिछले काफी दिनों से सामने आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री धार्मिक यात्रा और एक पंजाबी कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान की यात्रा करना चाहते हैं। इस मामले पर जब विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया था, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को विदेश यात्रा के लिए मंजूरी एक तय नीति के तहत दी जाती है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस्लामाबाद को लेकर नई दिल्ली के रुख का भी जिक्र किया था।

आम आदमी पार्टी की तरफ से बुधवार को सीएम भगवंत मान द्वारा पाकिस्तान जाने के लिए अनुमति मांगे जाने की जानकारी दी गई। पार्टी के मुताबिक सीएम मान यहां गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में दर्शन करने जा रहे हैं। उनकी यहयात्रा गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व से जुड़ी है। यह 24 नवंबर से शुरू होने वाला है।

पाकिस्तानी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएम भगवंत मान पंजाब सीएम की पाकिस्तान यात्रा को लेकर बात उस समय शुरू हुई थी, जब पिछले महीने विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें लाहौर में होने वाले तीन दिवसीय सांस्कृतिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इस कार्यक्रम में जाने की इच्छा जताते हुए मुख्यमंत्री ने करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की भी मांग की, जो भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के कारण अभी भी बंद है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बंद है करतारपुर कॉरिडोर भारत से जाने वाले सिख श्रृद्धालुओं के लिए शुरू किया गया करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान की हरकतों की वजह से बंद है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। उसी 7 मई 2025 से करतारपुर कॉरिडोर पर भी ताला डला हुआ है। मुख्यमंत्री मान पिछले काफी समय से इस कॉरिडोर को खोले जाने की मांग कर रहे हैं। मान ने कहा था, ''मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पहले सिख गुरु, गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर करतारपुर साहिब गलियारा फिर से खोलने की अपील करता हूं।''