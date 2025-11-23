गृहमंत्री अमित शाह से बात करूंगा… चंडीगढ़ पर केंद्र के प्रस्ताव पर पंजाब BJP प्रमुख सुनील जाखड़

संक्षेप: चंडीगढ़ प्रशासन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे विधेयक पर पंजाब भाजपा प्रमुख ने अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बात करेंगे। वह चाहते हैं कि इस प्रस्ताव से जुड़े फैसले वापस लिए जाएं।

पीटीआई से बात करते हुए सुनील जाखड़ ने कहा, "चंडीगढ़ की प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पंजाब की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चंडीगढ़ केवल एक भौगोलिक हिस्सा नहीं है, पंजाब की भावनाएँ इससे जुड़ी हैं। इसमें किसी तरह की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए।”

इससे पहले भी केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर बढ़ते विवाद के बीच सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब के हितों के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब का जनता को आश्वासन दिया कि चंडीगढ़ को लेकर बनी उलझन को सरकार से चर्चा कर दूर किया जाएगा। उन्होंने लिखा, "चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न हिस्सा है। पंजाब बीजेपी राज्य के हितों के साथ दृढ़ता से खड़ी है। चाहे वह चंडीगढ़ का मुद्दा हो या पानी का। जो भी भ्रम पैदा हुआ है, सरकार से बात कर दूर किया जाएगा। एक पंजाबी होने के नाते मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमारे लिए पंजाब पहले है।”

क्या है केंद्र का प्रस्ताव? केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के तहत लाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीधे नियम बनाने का अधिकार मिल जाता है। संसद की तरफ से जारी एक बुलेटिन में कहा गया है कि सरकार 1 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान 131 संविधान संशोधन विधेयक 2025 पेश करने की योजना बना रही है। गौरतलब है कि फिलहाल चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल के पास है, क्योंकि यह पंजाब और हरियाणा दोनों की ही साझा राजधानी है।

संसद की तरफ से जारी इस बुलेटिन के सामने आने के बाद पंजाब में राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह पंजाब से चंडीगढ़ छीनने की कोशिश कर रही है।