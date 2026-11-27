भगवंत मान से मुकाबला करना चाहता है अमृतपाल सिंह, एक नहीं-दो सीटों से लड़ने का मन
पंजाब में विधानसभा चुनाव में अमृतपाल सिंह, भगवंत मान के सामने मुकाबले की तैयारी में है। ऐसी खबरें हैं कि वह एक नहीं, बल्कि दो सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है…
जेल में बंद पंजाब के सांसद और अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के प्रमुख अमृतपाल सिंह, प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वह एक नहीं, बल्कि दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे। अमृतपाल सिंह के जिन सीटों से चुनाव लड़ने की चर्चा है, उनमें से एक है धुरी, जहां से वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को टक्कर दे सकते हैं। मालवा के हार्ट में स्थित यह सीट, पंजाब के तीन क्षेत्रों में सबसे बड़ी है।
बता दें कि 33 साल के अमृतपाल सिंह, अपनी पार्टी की तरफ से सीएम फेस का चेहरा हैं। एनडीटीवी के मुताबिक अब वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। अमृतपाल, फिलहाल खडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसद हैं। यह सीट माझा क्षेत्र में है, जिसे पहले से अलगावादी आतंकियों का गढ़ माना जाता रहा है। अकाली दल (वारिस पंजाब दे) पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह की दूसरी सीट, खेमकरण हो सकती है। यह सीट उनकी लोकसभा क्षेत्र में आती है।
अमृतपाल सिंह ने क्या कहा
अमृतपाल की पार्टी, उनके लिए सीटों को अंतिम रूप देने में जुटी है। वहीं, अमृतपाल का भी बयान आया है। सूत्रों के मुताबिक सांसद ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह निश्चित तौर पर हिस्सा लेंगे। बता दें कि चुनाव में उम्मीदवारों के एक से अधिक सीटों पर लड़ने की अनुमति है। हालांकि जीतने के बाद उसे एक सीट छोड़नी होगी।
असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह पिछले दिनों जल्लूपुर खेड़ा गांव स्थित अपने आवास पहुंचे। उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नयी दिल्ली से विमान के जरिये अमृतसर लाया गया था। अमृतसर की एक अदालत ने उन्हें अपने पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में खडूर साहिब के सांसद हाथ जोड़कर अपने आवास में प्रवेश करते दिखाई दे रहे थे। एक वीडियो में सिंह अपने एक रिश्तेदार को गले लगाते देखे गए थे।
वारिस दे पंजाब का क्या बयान
हालांकि वारिस पंजाब दे ने अमृतपाल सिंह की उम्मीदवारी पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल खुद चाहता है कि भगवंत मान से उसका सीधा मुकाबला हो। वजह, वह आम आदमी पार्टी को वह अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानता है। अमृतपाल ने 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू के अनौपचारिक संगठन का हिस्सा बनने के बाद ख्याति प्राप्त की। सिद्धू की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद, अमृतपाल यूएई से लौटे, जहां वह काम कर रहे थे और बाद में अपनी खुद की पार्टी शुरू की।
पंजाब में बदल रही सियासी तस्वीर
चुनाव करीब आने के साथ पंजाब की सियासी तस्वीर लगातार बदल रही है। वजह, केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा ने इस महीने शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल के साथ अपना गठबंधन फिर से जिंदा किया है। छह साल पहले, तीन कृषि कानूनों को लेकर 2020-21 में किसानों के आंदोलन के बाद दोनों अलग हो गए थे। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इसे ‘डाकू गठबंधन’ कहा। वहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे अवसरवाद बताया।
पंजाब के पिछले चुनाव 2022 में हुए थे। तब आप ने 117 में से 92 सीटें जीतीं। कांग्रेस 18 सीटों तक सिमट गई, शिरोमणि अकाली दल को सिर्फ तीन और भाजपा को दो सीटें मिली थीं। जबकि दोनों पार्टी अलग-अलग चुनाव लड़ रही थीं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।