जानकारों के मुताबिक पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात में भाजपा और अकाली दल दोनों के नेताओं को लग रहा है कि मिलकर चुनाव लड़ना फायदेमंद है। गठबंधन को लेकर कोई मतभेद नहीं है। हालांकि सीटों का पेंच अटका है।

पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के बीच गठबंधन की रूपरेखा लगभग तय हो चुकी है। दोनों दल एक बार फिर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार भाजपा पिछले गठबंधनों से लगभग दो गुना सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

जानकारी के मुताबिक दोनों दलों के बीच गठबंधन की घोषणा दिसंबर के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। भाजपा के अधिकांश उम्मीदवार शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में होंगे। लगभग एक दर्जन ग्रामीण सीटों पर भी वह चुनाव लड़ सकती है। पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात में भाजपा और शिअद दोनों के नेताओं को लग रहा है कि मिलकर चुनाव लड़कर की राज्य में सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। गठबंधन को लेकर कोई मतभेद नहीं है, केवल सीटों की संख्या को लेकर अंतिम दौर की चर्चा चल रही है।

10 सीटों पर फंसा पेंच सूत्रों के मुताबिक अकाली दल भाजपा को लगभग 45 सीटें देने को तैयार है, वहीं भाजपा का दावा लगभग 55 सीटों का है। लगभग दस से 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर दोनों दलों का दावा है। भाजपा का कहना है कि उसके साथ बीते वर्षों में जो नेता दूसरे दलों से आए हैं उनके प्रभाव को देखते हुए वह अकाली दल के उम्मीदवारों से बेहतर स्थिति में है, इसलिए वह जीत को आधार मानकर ही ज्यादा सीटों का दावा कर रही है।

बता दें कि दोनों दलों के बीच जब पिछली बार गठबंधन हुआ था तब अकाली दल को 94 और भाजपा को 23 भाजपा को मिली थीं। हालांकि अकाली दल ने सितंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा के साथ अपना 24 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। ये तीनों कृषि कानून अब निरस्त किए जा चुके हैं।