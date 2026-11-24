पंजाब में भाजपा को कितनी सीटें देगी अकाली दल? गठबंधन तय पर 10 सीटों पर फंसा है पेंच
जानकारों के मुताबिक पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात में भाजपा और अकाली दल दोनों के नेताओं को लग रहा है कि मिलकर चुनाव लड़ना फायदेमंद है। गठबंधन को लेकर कोई मतभेद नहीं है। हालांकि सीटों का पेंच अटका है।
पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के बीच गठबंधन की रूपरेखा लगभग तय हो चुकी है। दोनों दल एक बार फिर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार भाजपा पिछले गठबंधनों से लगभग दो गुना सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
जानकारी के मुताबिक दोनों दलों के बीच गठबंधन की घोषणा दिसंबर के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। भाजपा के अधिकांश उम्मीदवार शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में होंगे। लगभग एक दर्जन ग्रामीण सीटों पर भी वह चुनाव लड़ सकती है। पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात में भाजपा और शिअद दोनों के नेताओं को लग रहा है कि मिलकर चुनाव लड़कर की राज्य में सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। गठबंधन को लेकर कोई मतभेद नहीं है, केवल सीटों की संख्या को लेकर अंतिम दौर की चर्चा चल रही है।
10 सीटों पर फंसा पेंच
सूत्रों के मुताबिक अकाली दल भाजपा को लगभग 45 सीटें देने को तैयार है, वहीं भाजपा का दावा लगभग 55 सीटों का है। लगभग दस से 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर दोनों दलों का दावा है। भाजपा का कहना है कि उसके साथ बीते वर्षों में जो नेता दूसरे दलों से आए हैं उनके प्रभाव को देखते हुए वह अकाली दल के उम्मीदवारों से बेहतर स्थिति में है, इसलिए वह जीत को आधार मानकर ही ज्यादा सीटों का दावा कर रही है।
बता दें कि दोनों दलों के बीच जब पिछली बार गठबंधन हुआ था तब अकाली दल को 94 और भाजपा को 23 भाजपा को मिली थीं। हालांकि अकाली दल ने सितंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा के साथ अपना 24 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। ये तीनों कृषि कानून अब निरस्त किए जा चुके हैं।
कई नेताओं ने थामा भाजपा का हाथ
इससे पहले पिछले सप्ताह पंजाब में आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस को झटका देते हुए लुधियाना, मोगा और 33 जिलों के कई प्रमुख नेता गुरुवार को अपने समर्थकों सहित भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चंडीगढ़ स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। भाजपा में शामिल होने वालों में मोगा से आप नेता और प्रवक्ता नवदीप सिंह सांघा, लुधियाना के रायकोट आत्म नगर क्षेत्र से वरिष्ठ अकाली नेता सुरिंदर सिंह चौहान और संगरूर के लहरागागा से पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व एनएसयूआई अध्यक्ष हार्दिक नैन प्रमुख थे।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें