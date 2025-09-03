पंजाब में 7 सितंबर तक स्कूल बंद, हरियाणा तक बाढ़ का असर; पूरी रात जमकर हुई बारिश

हरजोत सिंह बैंस ने घोषणा की। उन्होंने ‘एक्स’ पर कहा, ‘मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, पंजाब भर के सभी सरकारी/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा पॉलिटेक्निक सात सितंबर, 2025 तक बंद रहेंगे।’

पंजाब सरकार ने बाढ़ के चलते बिगड़े हालातों और लगातार बारिश के बीच सूबे में सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 7 सितंबर तक बंद रखने की घोषणा की है। इस संबंध में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने घोषणा की। उन्होंने ‘एक्स’ पर कहा, ‘मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, पंजाब भर के सभी सरकारी/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा पॉलिटेक्निक सात सितंबर, 2025 तक बंद रहेंगे।’ बैंस ने कहा, ‘सभी से स्थानीय प्रशासन के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का अनुरोध है।’

इससे पहले सरकार ने तीन सितंबर तक सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी थीं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद सतलुज, व्यास और रावी नदियों और मौसमी नालों में उफान के कारण पंजाब में भारी बाढ़ आ गई है। पंजाब में बारिश ने राज्य में बाढ़ की स्थिति और भी बदतर कर दी है। पूरा पंजाब वर्षा जनित घटनाओं से प्रभावित है जिनमें 30 लोगों की जान चली गई है और 3.50 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी राज्य के सीएम भगवंत मान से बात की है और उन्हें हरसंभव मदद देने का भरोसा दिया है।